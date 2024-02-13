LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ | Limak halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ | Halka arz büyüklüğü 2.52 milyar TL olarak açıklanan Limak Çimento'nun halka arzına ilgi gösteren yatırımcılar, araştırmalara başladı. Halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Limak Çimento'nun halka arz büyüklüğü ise 2.52 milyar TL olarak açıklandı. Peki Limak Çimento halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?
LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?
'LMKDC' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek Limak Çimento, 14 - 15 - 16 Şubat tarihleri arasında halka arz edilecek. 16,20 TL hisse fiyatı ile halka arz olacak Limak Çimento halka arzı, taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.
LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)
- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)
- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)
- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)
- 3.7 Milyon katılım-30 Lot (486 TL)
- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)
- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)
- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)
(Bireysel Yatırımcı Grubu)
LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası
- Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Bank A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Bankası A.Ş.
- ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- ING Menkul Değerler A.Ş.
- ING Bank A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Bankası A.Ş.
- InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odeabank A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
- QNB Finansbank A.Ş.
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıflar Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Bankası A.Ş.