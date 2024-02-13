LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ | Limak halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ | Halka arz büyüklüğü 2.52 milyar TL olarak açıklanan Limak Çimento'nun halka arzına ilgi gösteren yatırımcılar, araştırmalara başladı. Halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Limak Çimento'nun halka arz büyüklüğü ise 2.52 milyar TL olarak açıklandı. Peki Limak Çimento halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

'LMKDC' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek Limak Çimento, 14 - 15 - 16 Şubat tarihleri arasında halka arz edilecek. 16,20 TL hisse fiyatı ile halka arz olacak Limak Çimento halka arzı, taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)

2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)

2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)

3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)

3.7 Milyon katılım-30 Lot (486 TL)

4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)

4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)

4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)

(Bireysel Yatırımcı Grubu)

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?