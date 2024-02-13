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İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT | AKOM tarih verdi: Yağmur ne kadar sürecek?

İstanbul'da yağışların etkisini artırmasıyla birlikte 13 Şubat Salı günü hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pazartesi günü başlayan yağış, bugünün ilk saatleriyle birlikte başta şehrin kuzeyi olmak üzere etkisini artırdı. AKOM, yayımladığı harita ile birlikte yağışların biteceği tarihi duyururken arama motorlarında sorgulanan 'İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?' sorusu da cevabını buldu. İşte İstanbul 13 Şubat hava durumu ve detaylı hava tahmin raporu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:50
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İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT | AKOM tarih verdi: Yağmur ne kadar sürecek?

İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan alınan bilgilere göre, 13 Şubat Salı günü İstanbul yağışlı bir güne uyanacak. Gece saatlerinde özellikle kuzey ilçelerde şiddetini artıran sağanak, gün içinde etkisini hafifletmeden sürecek. Sıcaklığın düşüşe geçtiği megakentte yağmurun hafta boyu devam etmesi beklenirken AKOM, yağışların biteceği tarihi duyurdu. İşte AKOM ve MGM'den alınan bilgilerle İstanbul hava durumu...

MGM'DEN '5 GÜN YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı rapora göre, İstanbul'da yağışların hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor. Kentte sıcaklığın hafta içi 9 dereceye kadar düşmesi beklenirken bugün ise en düşük sıcaklık, günün son saatlerinde 9 derece olarak ölçülecek. Nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı megakentte maksimum rüzgar hızının ise saatte 23 km olması bekleniyor.

AKOM TARİH VERDİ: CUMARTESİ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM ise paylaştığı hava durumu raporunda, MGM'nin aksine yağışların hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi. Bugün parçalı ve çok bulutlu olması beklenen İstanbul'da 1-4 kg arası yağış düşmesi beklenirken en düşük 8 derece sıcaklıkta olması beklenen hava, en yüksek ise 14 dereceyi görecek. Çarşamba gününden itibaren kenti esir alacak yerel ve aralıklı yağış, Cumartesi gününe dek devam edecek.

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