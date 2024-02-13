İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT | AKOM tarih verdi: Yağmur ne kadar sürecek?

İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan alınan bilgilere göre, 13 Şubat Salı günü İstanbul yağışlı bir güne uyanacak. Gece saatlerinde özellikle kuzey ilçelerde şiddetini artıran sağanak, gün içinde etkisini hafifletmeden sürecek. Sıcaklığın düşüşe geçtiği megakentte yağmurun hafta boyu devam etmesi beklenirken AKOM, yağışların biteceği tarihi duyurdu. İşte AKOM ve MGM'den alınan bilgilerle İstanbul hava durumu...

MGM'DEN '5 GÜN YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı rapora göre, İstanbul'da yağışların hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor. Kentte sıcaklığın hafta içi 9 dereceye kadar düşmesi beklenirken bugün ise en düşük sıcaklık, günün son saatlerinde 9 derece olarak ölçülecek. Nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı megakentte maksimum rüzgar hızının ise saatte 23 km olması bekleniyor.

AKOM TARİH VERDİ: CUMARTESİ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM ise paylaştığı hava durumu raporunda, MGM'nin aksine yağışların hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi. Bugün parçalı ve çok bulutlu olması beklenen İstanbul'da 1-4 kg arası yağış düşmesi beklenirken en düşük 8 derece sıcaklıkta olması beklenen hava, en yüksek ise 14 dereceyi görecek. Çarşamba gününden itibaren kenti esir alacak yerel ve aralıklı yağış, Cumartesi gününe dek devam edecek.