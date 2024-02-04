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Yarın ne kandili? | Yarın KANDİL mi? | DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

Mübarek üç ayların girmesiyle birlikte kandil araştırmaları da hız kazandı. Kandil günlerini unutmamak isteyen müminler yarın kandil mi? sorusunun yanıtını sorguluyor. Kandil zamanları tüm Müslüman alemi tarafından rahmeti ve bereketi bol zamanlar olarak kabul edilir. Dua ve ibadet etmek için en güzel vakittir. Peki, yarın kandil mi? Yarın ne kandili? Diyanet dini günler takvimi 2024 güncel liste haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 22:30
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Yarın ne kandili? | Yarın KANDİL mi? | DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

Yarın kandil mi? sorusunun yanıtı özellikle üç aylara girilmesinin ardından arama motorlarında sorgulanıyor. Vatandaşlar Ramazan ayını beklerken bir yandan da kandil için ibadet etmek oruç tutmak istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl güncel dini günler takvimi yayınlıyor. Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? Bilmeniz gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

YARIN KANDİL Mİ?

Yarın kandil değil. Geçtiğimiz günlerde 11 Ocak 2024 tarihinde Regaib Kandili idrak edildi. Bu yıl için bir sonraki kandil Miraç Kandili olacak ve 6 Şubat 2024'te idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

🤲Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

🤲Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

🤲Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

🤲Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 09 Nisan 2024 Salı

🤲Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

🤲Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 15 Haziran 2024 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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