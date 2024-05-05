Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR? | 5 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR NE KADAR? | 5 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 5 Mayıs Pazar 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 07:30 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 07:40
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💰DOLAR NE KADAR? | 5 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

5 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Mayıs Pazar 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,34 (Alış) - 32,34 (Satış)

EURO: 34,74 (Alış) - 34,88 (Satış)

STERLİN: 40,33 (Alış) - 40,54 (Satış)

1 DOLAR = 32,34 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉5 Mayıs Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.392,52

Gram altın satış: 2.393,53

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.944,00

Çeyrek altın satış: 4.019,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.913,00

Yarım altın satış: 8.038,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.753,00

Tam altın satış: 16.002,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.290,00

Cumhuriyet altını satış: 16.300,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.177,00

Ata altın satış: 16.432,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Mayıs Pazar günü saat 06:43 itibarıyla alınmıştır.

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