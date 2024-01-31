BUGÜN YAĞMUR VAR MI? | Meteoroloji'den 'sıcaklık yükseliyor' açıklaması (31 Ocak hava durumu)

BUGÜN YAĞMUR VAR MI? | Meteoroloji uzmanları, 31 Ocak Çarşamba tarihli hava durumu raporunda Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısı verdi. Mersin'de kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, İstanbul'da da akşam saatlerine dek bazı ilçelerde yağış görülebileceğini kaydetti. İşte 31 Ocak hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 31 OCAK

İstanbul2da bugün en yüksek 8 derece olarak ölçülmesi beklenen sıcaklıkla birlikte öğle saatlerinde pek çok ilçede yağmur bekleniyor. Şehir merkezine yağmayan karın soğuk etkisi devam ederken bugünden itibaren megakentte hava sıcaklığının mevsim normallerine yükselmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise saatte 32 km hıza ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

31 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 8°C

1 Şubat Perşembe: Az Bulutlu 9°C

2 Şubat Cuma: Çok Bulutlu 10°C

3 Şubat Cumartesi: Puslu 9°C

4 Şubat Pazar: Az Bulutlu 11°C

31 OCAK HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C: Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C: Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 9°C: Çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°C: Çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C: Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -14°C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -18°C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN -9°C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, güneyi ile Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.