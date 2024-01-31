Haberler Haberler BUGÜN YAĞMUR VAR MI? | Meteoroloji'den 'sıcaklık yükseliyor' açıklaması (31 Ocak hava durumu)

BUGÜN YAĞMUR VAR MI? | Meteoroloji'den 'sıcaklık yükseliyor' açıklaması (31 Ocak hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 31 Ocak Çarşamba günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don beklenirken sıcaklıkların ise kuzey ve iç bölgede, mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Marmara'da etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki bugün yağmur var mı? 31 Ocak hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 07:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 08:10
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BUGÜN YAĞMUR VAR MI? | Meteoroloji'den 'sıcaklık yükseliyor' açıklaması (31 Ocak hava durumu)

BUGÜN YAĞMUR VAR MI? | Meteoroloji uzmanları, 31 Ocak Çarşamba tarihli hava durumu raporunda Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısı verdi. Mersin'de kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, İstanbul'da da akşam saatlerine dek bazı ilçelerde yağış görülebileceğini kaydetti. İşte 31 Ocak hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 31 OCAK

İstanbul2da bugün en yüksek 8 derece olarak ölçülmesi beklenen sıcaklıkla birlikte öğle saatlerinde pek çok ilçede yağmur bekleniyor. Şehir merkezine yağmayan karın soğuk etkisi devam ederken bugünden itibaren megakentte hava sıcaklığının mevsim normallerine yükselmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise saatte 32 km hıza ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • 31 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 8°C

  • 1 Şubat Perşembe: Az Bulutlu 9°C

  • 2 Şubat Cuma: Çok Bulutlu 10°C

  • 3 Şubat Cumartesi: Puslu 9°C

  • 4 Şubat Pazar: Az Bulutlu 11°C

31 OCAK HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 8°C: Çok bulutlu

  • İSTANBUL °C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

  • KIRKLARELİ °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

  • KOCAELİ °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

  • İZMİR °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

  • MANİSA °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • ADANA °C, 15°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • ANTALYA °C, 16°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

  • HATAY °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

  • MERSİN °C, 15°C: Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • ANKARA °C, 5°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu

  • KARAMAN °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

  • SİVAS °C, 4°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • BOLU °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • DÜZCE °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • SİNOP °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • ZONGULDAK °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • RİZE °C, 9°C: Çok bulutlu

  • SAMSUN °C, 7°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

  • TOKAT °C, 6°C: Çok bulutlu

  • TRABZON °C, 9°C: Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AĞRI -14°C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • ERZURUM -18°C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • MALATYA -3°C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • VAN -9°C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, güneyi ile Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 7°C: Çok bulutlu

  • GAZİANTEP °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

  • MARDİN °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

  • ŞANLIURFA °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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