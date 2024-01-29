GAYRETTEPE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI | Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro güzergahı, durakları

GAYRETTEPE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI | Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Gayrettepe-Kağıthane hattıyla birlikte metronun son hattı da tamamlanmış olacak. 16 milyon İstanbullu'nun hayatını kolaylaştıracak raylı sistemler için çalışmalar devam ederken arama motorlarında sorgulanan 'Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro güzergahı, durakları'nı sizler için derledik.

GAYRETTEPE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO GÜZERGAHI

İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arasında hizmet veriyor. Gayrettepe İstasyonu ise 29 Ocak 2024 pazartesi günü açılacak. İlerleyen dönemde hattın tamamının hizmete girmesiyle, Halkalı YHT Garı ile İstanbul Havalimanı arasında metro ulaşımı sağlanmış olacak.

GAYRETTEPE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI

1- Gayrettepe (↔️ M2 Taksim metrosuna ve Metrobüse aktarma durağı)

2- Kağıthane (↔️ M7 Mecidiyeköy metrosuna aktarma durağı)

3- Hasdal

4- Kemerburgaz

5- Göktürk

6- İhsaniye

7- İstanbul Havalimanı (IST)

HALKALI - KAYAŞEHİR - İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI

1- Halkalı (YHT / Marmaray)

2- Temapark

3- Olimpiyat

4- Kayaşehir Merkez

5- Arnavutköy 2

6- Arnavutköy 1

7- İstanbul Havalimanı (IST)

NOT: Halkalı - İstanbul Havalimanı metrosunda inşaat devam ediyor. Kayaşehir-İstanbul Havalimanı arasındaki kısmının 2024 yılı içinde hizmete girmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

İstanbul Havalimanı Metrosu 06.00- 00.00 saatleri arasında çalışıyor.

İstanbul Havalimanı – Gayrettepe (Zincirlikuyu) yönü

İlk Sefer: 06.00

Son Sefer: 00.00

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı yönü

İlk Sefer: 06.00

Son Sefer: 00.40

Seferler 20 dakikada bir yapılmaktadır.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI AKTARMALAR

1- Taksim metrosunun Mecidiyeköy istasyonunda M7 Mahmutbey metrosuna geçip, 2 durak sonra Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

2- Mahmutbey'den M7 Mecidiyeköy metrosuna binip Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

3- Edirnekapı Tramvayının KİPTAŞ/Venezia durağında M7 Mecidiyeköy metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

4- Eyüp Alibeyköy Tramvayının Alibeyköy Metro durağında M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

5- Metrobüsten Mecidiyeköy durağında inip M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.