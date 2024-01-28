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SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI 2024 | Başvurular ne zaman başlıyor, şartları ne? Açılacak kadro ve kontenjanlar

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı duyuruda, 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personelin Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edileceği belirtildi. Bunun üzerine arama motorlarında Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru şartları ne, başvurular ne zaman başlıyor? Hangi illerde alım yapılacak? Açılacak kadro ve kontenjanlar ne? soruları araştırılıyor. Detaylar ve personel alımına ilişkin merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 11:20
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SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI 2024 | Başvurular ne zaman başlıyor, şartları ne? Açılacak kadro ve kontenjanlar

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI 2024 | Sağlık Bakanlığı için personel duyurusu bekleyenlere müjde geldi. İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı için düzenlenen törende Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri, şartları ve merak edilenler...

15 BİNİ HEMŞİRE 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı için düzenlenen törende Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." dedi. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı'nın 35 bin personel alımı ile ilgili başvuru tarih ve şartları henüz belli olmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekildeydi:

"Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

"…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: "…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli alımında açılacak kadro ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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