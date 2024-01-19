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KYK bursu ne zaman, hangi durumlarda kesilir? | KYK BURSU kaç ortalamada kesilir?

KYK bursu ödemeleri bazı şartlar altında kesilebilmektedir. 2023-2024 güz döneminin bitişinin ardından öğrenciler KYK burcu ne zaman, hangi durumlarda kesilir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Peki, KYK bursu kaç ortalamada kesilir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:10
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KYK bursu ne zaman, hangi durumlarda kesilir? | KYK BURSU kaç ortalamada kesilir?

Üniversitelerde 2023-2024 güz döneminin sona gelinmesinin ardından öğrencilerin yıllık başarı durumu da şekillenmeye başlıyor. KYK bursu alan öğrenciler ise KYK burcu ne zaman, hangi durumlarda kesilir? KYK bursu kaç ortalamada kesilir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

KYK BURSU NE ZAMAN, KAÇ ORTALAMADA KESİLİR?

Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4'lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

  • Başarısız olma,
  • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
  • Öğretim kurumunun kapatılması,
  • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
  • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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