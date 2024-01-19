HAFTA SONU PLANLARI İPTAL | Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek (İstanbul hava durumu)

HAFTA SONU PLANLARI İPTAL | Metoeroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar hafta sonu planlarını iptal etti. Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceğini bildiren uzmanlar, şiddetli yağış ve fırtına uyarısı da yaptı. Bugün ise sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

11 İLDE SARI VE TURUNCU UYARI

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı kod verilen iller: Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova.

Turuncu kod verilen iller: Balıkesir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

19 Ocak Cuma: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17°C

20 Ocak Cumartesi: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 13°C

21 Ocak Pazar: Yağmurlu 7°C

22 Ocak Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu 5°C

23 Ocak Salı: Az Bulutlu 9°C

19 OCAK 2024 HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile KIrklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in batısında kuvvetli, Edremit ilçesinde yerel olarak şiddetli olması bekleniyor olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge geneli (Burdur haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğusunda ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniypr. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere olması bekleniyor. HATAY °C, 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batsında yerel olmak üzere olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batsında yerel olmak üzere olması bekleniyor. ISPARTA °C, 14°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Konya, Aksaray ve Karaman haric) yağmur ve sağanak bölgenin kuzeyinin yarın (Cuma) gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu,

Parçalı ve çok bulutlu, YOZGAT °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı AMASYA 6°C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN 14°C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT 5°C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON 10°C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.