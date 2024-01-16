İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? Meteoroloji raporunu paylaştı: İşte 16 Ocak hava durumu...

İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 16 Ocak Salı günü ülkenin büyük kesiminde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağını kaydeden yetkililer 25 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunurken megakentliler için ise henüz korkulacak durum olmadığı belirtildi. Ancak bugün, gün içinde sona erecek yağışlar önümüzdeki günlerde çok kuvvetli şekilde geri dönecek. İşte MGM'nin 16 Ocak Salı tarihi hava durumu raporu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

25 İLDE SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Yağışların, Antalya'nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Batı Karadeniz(Sinop hariç), Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya merkez, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Rüzgarın, Yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı kod verilen iller: Adana, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Mersin, Kastamonu, Manisa, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük, Osmaniye.

Turuncu kod verilen iller: Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa, Muğla.

İSTANBUL HAVA DURUMU 16 OCAK SALI

İstanbul'da bugün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış, öğleye kadar sürecek. Megakentte en yüksek sıcaklık 14 derece, en düşük ise 10 derece olarak ölçülürken nem oranı ise gün içinde yüzde 85'e yükselecek. Rüzgarın saatte 15 km üstü hızla eseceği belirtilen İstanbul'da yağış, öğleden sonra etkisini yitirerek yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. 2 gün ara vermesi beklenen yağışlar, Cuma günü çok kuvvetli ve şiddetli olarak geri dönecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

16 Ocak Salı: Sağanak Yağışlı 14°C

17 Ocak Çarşamba: Parçalı Bulutlu 11°C

18 Ocak Perşembe: Parçalı Bulutlu 16°C

19 Ocak Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18°C

20 Ocak Cumartesi: Yağmurlu 9°C

16 OCAK HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu DENİZLİ °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 14°C: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, merkez ilçelerinde kuvvetli olması , Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, merkez ilçelerinde kuvvetli olması , Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. HATAY °C, 9°C: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ÇANKIRI °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KONYA °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu AMASYA °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı MALATYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu VAN °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ