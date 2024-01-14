Haberler Haberler SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI? | 15 Ocak 2024 Pazartesi Tekirdağ, Van, Trabzon, İstanbul yarın okullar tatil mi?

SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI? | 15 Ocak 2024 Pazartesi Tekirdağ, Van, Trabzon, İstanbul yarın okullar tatil mi?

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte öğrenci ve veliler 'yarın okul tatil mi' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan radar görüntüleri ve hava durumu raporuna göre Valilikler, okulların da tatil olup olmayacağı belirlerken 15 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle arama motorlarında 'Yarın okullar tatil mi 15 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Van, Trabzon yarın okul var mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 18:23 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 18:40
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SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI? | 15 Ocak 2024 Pazartesi Tekirdağ, Van, Trabzon, İstanbul yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 OCAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Pazartesi günü için hava durum raporunu yayımlarken yarın ülke genelinde (Ege ve Akdeniz Bölgesi hariç) kar yağışı beklendiği kaydedildi. Olumsuz hava şartlarını göz önünde bulunduran Valilikler, illere göre okullarda tatil açıklamaları yaparken arama motorlarında sorgulanan Yarın okullar tatil mi 15 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Van, Trabzon.. Yarın okul var mı?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji'nin 15 Ocak tarihli hava raporunun yayımlanmasının ardından Valiliklerden henüz okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama gelmedi. Gün boyu Valilik ve Milli Eğitim Müdürlükleri'nin açıklamaları takip edilecek olup okulların tatil edilmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

İsanbul'da yarın en düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek ise 13 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Kar yağışı beklenmeyen megakentte havanın parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

İstanbul 5 günlük hava durumu

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Tekirdağ'da hava sıcaklıklarını hissedilir şekilde düşürdü. Çarşamba günü -1 dereceye kadar düşen sıcaklıkla birlikte kar yağışı beklenen kentte 15 Ocak Pazartesi günü hava bulutlu olacak.

Tekirdağ 5 günlük hava durumu

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKUL TATİL Mİ?

Hava sıcaklığının düşüşte olacağı şehirde, Meteoroloji'nin 5 günlük tahmininde kar yağışı görülmüyor.

Eskişehir 5 günlük hava durumu

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