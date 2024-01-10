Haberler Haberler REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET

Yeni yıla girilmesiyle birlikte mübarek üç aylara sayılı zaman kaldı. Milyonlarca müslüman Üç ayların habercisi Regaip Kandili ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Regaip Kandili ile ilgili internette araştırma yapanlar, Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? konularını sorguluyor. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? İşte Diyanet takvimine göre Regaip Kandili tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2024 Regaip Kandili tarihi, yeni yıla girişle birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün?

2024 REGAİP KANDİLİ AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

👉Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

👉Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

👉Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

👉Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

👉Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

👉Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

👉Aşure günü – 16 Temmuz Salı

👉Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu'ndan yıldız oyuncuya şok sözler! "Bu kadar eksik olmasaydı..."
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Villadaki kaçak raporlanacak
F.Bahçe'den flaş hamle! G.Saray'ın eski gözdesi...
İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
YÖKDİL NE ZAMAN 2024? | YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Nasıl başvurulur?
YÖKDİL BAŞVURU EKRANI 2024 | YÖKDİL nasıl, nereden başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?
REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2024? | Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur, nasıl niyet edilir?
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! 01:42
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:31
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:30
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:17
Daha Eski
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:04
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:56
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:55
Antalyaspor'da Bahadır şov! Antalyaspor'da Bahadır şov! 00:46
Başakşehir'den gol resitali Başakşehir'den gol resitali 00:45
Alanya'da su topu Alanya'da su topu 00:43