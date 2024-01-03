TRT1 CANLI İZLE 2023 | TRT1 canlı yayın izle bugün - TRT 1 frekans bilgileri

TRT1 CANLI İZLE 2023 | Ekranların en sevilen televizyon kanalı TRT 1, dizi ve programlarıyla, spor yayınları ve yarışmalarıyla gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk ulusal kanalı olan ve yıllardır devam ettiği yayın hayatında kaliteden ödün vermeyen Trt 1, eğlenceli yayınları ile aile kanalı olarak ekranlardaki 'en sevilen' konumunu koruyor. TRT 1 canlı yayın izlemek isteyenlere 'TRT 1'in canlı yayın linki, frekans bilgileri ve yayın akışı' başlıklarını sizler için derledik.

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TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Turkcell TV+ 21. kanaldan, D-Smart 26. kanaldan, Digiturk 23. kanaldan, Türksat TKGS 1. kanaldan, KabloTV 22. kanaldan ve tivibu 22. kanaldan da izlenebilmektedir. 28 Kasım 2018 tarihinde HD logosu kaldırılmıştır.

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TRT 1 HD, 18 Mayıs 2012'de test yayınlarına başlayıp, 19 Mayıs 2012'den itibaren eş zamanlı ve 25 Mayıs 2012'den itibaren ise test yayınını sonlandırarak normal yayına geçiş yapmasıyla yayın hayatına başlayan ve TRT HD ile birlikte 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarını HD yayınlayan TRT 1 kanalı ile eş zamanlı yayın yapan TRT 1'in yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

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TRT 1 HAKKINDA

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. (Açılan ilk kanal olan İTÜ TV, ilk önce 1968'de frekanslarını bu kanala devretmiş, frekans değiştirip yeniden yayına başlamış ve 1971 yılında TRT'nin kurulan ikinci yerel televizyonuna devredilmiştir.) İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur.

İlk yayını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlanmıştır. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirilmiştir. 1982 yılında kısmen, 1984 yılında tamamen renkli yayına geçmiştir. Kanal dünya çapında hizmet vermektedir.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

19 Aralık Salı

05:50İncir Ağacı

06:50Elimi Bırakma

10.30Alişan İle Hayata Gülümse

13:15Seksenler

14:45Diriliş "Ertuğrul"

17:45Lingo Türkiye

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

23:403'Te 3

01:15Kendi Düşen Ağlamaz

03:45Diriliş "Ertuğrul"

05:55Kapanış

20 Aralık Çarşamba

05:53İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55İncir Ağacı

06:55Elimi Bırakma

10:30Alişan İle Hayata Gülümse

13:15Seksenler

14:50Diriliş "Ertuğrul"

17:45Lingo Türkiye

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Gönül Dağı

23:15Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:30Diriliş "Ertuğrul"

04:30Son Toplayıcılar

05:00Lingo Türkiye

06:00Kapanış

21 Aralık Perşembe

05:58İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00İncir Ağacı

07:10Elimi Bırakma

10:30Alişan İle Hayata Gülümse

13:15Seksenler

15:05Diriliş "Ertuğrul"

17:45Lingo Türkiye

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Kendi Düşen Ağlamaz

00:15Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:05Diriliş "Ertuğrul"

05:05Lingo Türkiye

06:05Kapanış

TRT 1 PROGRAMLARI

Pelin Çift İle Gündem Ötesi - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT 1 İZLE

Pelin Çift ile Gündem Ötesi, insanın en temel sorusu yaratılışa ait sırları bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorguluyor. Gündem Ötesi ilgi çekici konuları ve uzman konuklarıyla bildiğinizden fazlasını TRT1 ekranlarına taşıyor. Pelin Çift İle Gündem Ötesi TRT1'de...

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3'te 3 - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT 1 İZLE

Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" TRT 1 ekranlarında kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" te bilgiyle yarışacak bilgiyle kazanacaksınız. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey üç soruyu art arda doğru cevaplayarak 3'te 3 yapmak. "3'TE 3" te sorular da üç şıktan oluşuyor. Her üç soruda bir kez "Bir şıkkı ele" jokerini kullanarak Prof. Dr. Tufan Gündüz'den yardım alabilirsiniz. Böylece kalan iki şıkla doğru cevaba bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ayrıca her 3'te 3 yaptığınızda "Tamam" diyerek kazandığınız ödülle yarışmadan ayrılabilir veya "Devam" diyerek daha yüksek ödüller için yarışmaya devam edebilirsiniz. Yarışmanın herhangi bir noktasında kırmızı butona bastığınızda ise en son tamamladığınız üçlemenin yarısı ile yarışmadan çekilebillirsiniz. Tüm soruları doğru cevapladığınızda kazanacağınız büyük ödül tam 500 bin lira. Tarihten sinemaya, coğrafyadan edebiyata, spordan fen bilimlerine birçok alandan sorularla hem yarışmak hem de kazanmak için www.3te3.tv adresinden başvuru yapabilirsiniz.

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TRT 1 DİZİLERİ

Gönül Dağı İZLE - GÖNÜL DAĞI FRAGMAN VE BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / TRT 1 İZLE

Gönül Dağı her Cumartesi TRT 1'de!

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor. Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Mustafa Becit, Ali Asaf Elmas, ve Teoman Gök'ün üstlenmekte.

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TEŞKİLAT İZLE - TEŞKİLAT FRAGMAN VE BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / TRT 1 İZLE

Teşkilat her Pazar TR 1'de

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

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