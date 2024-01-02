Haberler Haberler ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? | Üç aylar ne zaman başlıyor DİYANET? Recep, Şaban, Ramazan takvimi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? | Üç aylar ne zaman başlıyor DİYANET? Recep, Şaban, Ramazan takvimi

2024 yılına girilmesiyle birlikte dini günlerin tarihleri belli oldu. Tüm dünyada Müslümanlar için büyük önem arz eden ve Hicri takvime göre belirlenen üç aylar için geri sayım başladı. Gelecek sene Ramazan, Mart ayının 11'inci gününde eda edilmeye başlanacak. Peki üç aylar ne zaman başlıyor? Hicri takvim üç aylar başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan üç aylar takvimi ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 14:34 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 14:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? | Üç aylar ne zaman başlıyor DİYANET? Recep, Şaban, Ramazan takvimi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? | Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2024'ün dini günleri merak edilmeye başlandı. Hicri takvim nedeniyle her yıl 11 gün geriye çeken dini günlerden üç ayların ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Üç aylar ne zaman başlıyor? Hicri takvim üç aylar başlangıcı ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. Detayları haberimizde derledik...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayının 2. haftasında denk geliyor.

Üç ayların başlangıç tarihi 12 Ocak Cuma 2024. Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe, Miraç Kandili 6 Şubat Salı, Berat Kandili ise 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

RECEP, ŞABAN, RAMAZAN ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

👉Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

👉Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

👉Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

👉Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

👉Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

👉Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

👉Aşure günü – 16 Temmuz Salı

👉Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi

DİĞER
Ünlü oyuncu Emre Karayel'in en acı günü! Annesi hayatını kaybetti
Son dakika: Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda korku dolu anlar! Pistteki uçakta yangın çıktı
F.Bahçe'den stoper harekatı! Pavlovic...
Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Temel Seviye Korece Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | Temel Seviye Korece Kursu Sertifika Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Üç aylar ne zaman başlıyor 2024? | Hicri Takvim Recep, Şaban, Ramazan takvimi Diyanet
BU SALI BİM'DE YENİ YILIN İLK İNDİRİMİ | BİM 2 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024
Kişisel Gelişim Sertifika Programı e-DEVLET | Kişisel Gelişim Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafael Nadal kortlara galibiyetle döndü! Rafael Nadal kortlara galibiyetle döndü! 14:18
Wayne Rooney'in görevine son verildi! Wayne Rooney'in görevine son verildi! 14:17
Sırp yıldız için transfer savaşı! Sırp yıldız için transfer savaşı! 14:16
F.Bahçe'nin yıldızı 1. Lig'e gidiyor! F.Bahçe'nin yıldızı 1. Lig'e gidiyor! 13:38
Fatih Terim Pana'yla ilk sınavına çıkacak! Fatih Terim Pana'yla ilk sınavına çıkacak! 12:56
Giresunspor'da Serhat Güller dönemi! Giresunspor'da Serhat Güller dönemi! 12:52
Daha Eski
Transferde Uğurcan bombası! İtalyan devine... Transferde Uğurcan bombası! İtalyan devine... 12:51
Bailly transferi ayrılığı ateşledi! Bailly transferi ayrılığı ateşledi! 12:26
Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı! Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı! 12:10
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! 12:05
F.Bahçe'den stoper harekatı! Pavlovic... F.Bahçe'den stoper harekatı! Pavlovic... 11:53
Altay'ın gol umudu 42'lik Murat Uluç! Altay'ın gol umudu 42'lik Murat Uluç! 11:37