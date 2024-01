SURVIVOR ALL STAR 1. BÖLÜM | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Turabi Poyraz kavga...

Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başlıyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da ödül oyunu ile açılış yapılacak. Survivor'da bu sezon SMS oylaması kaldırıldı. Bu sebeple sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, Survivor All Star 1. bölüm ne zaman? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Kırmızı takımda kimler var? Mavi takımda kimler var? İşte tüm cevaplar...

SURVIVOR ALL STAR 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star heyecanı 1 Ocak 2024 Pazartesi günü TV 8'de yayınlanmaya başlayacak. İlk bölümde ödül oyunu oynanacak.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının ilk dokunulmazlığını MAVİ TAKIM kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan bir yarışmacı yapılan oylama sonunda eleme potasına gönderildi. Kırmızı takımdan DOĞUKAN en fazla oyu alarak ilk eleme adayı düellosuna çıkacak isim oldu.

TURABİ VE POYRAZ TARTIŞMASI

Survivor All Star'da ilk bölüm hararetli tartışmalarla geçti. Survivor'un ilk bölümünde kırmızı takımdan Turabi ile mavi takımdan Yiğit Poyraz arasında tartışma yaşandı.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Nagihan Karadere

Nihat Altınkaya

Bozok Gören

Turabi Çamkıran

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Sercan Yıldırım

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM