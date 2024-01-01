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SURVIVOR ALL STAR 1. BÖLÜM | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Turabi Poyraz kavga...

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da dokunulmazlık oyunu yaşandı.Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 1. bölüm izle

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 00:40
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SURVIVOR ALL STAR 1. BÖLÜM | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Turabi Poyraz kavga...

Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başlıyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da ödül oyunu ile açılış yapılacak. Survivor'da bu sezon SMS oylaması kaldırıldı. Bu sebeple sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, Survivor All Star 1. bölüm ne zaman? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Kırmızı takımda kimler var? Mavi takımda kimler var? İşte tüm cevaplar...

SURVIVOR ALL STAR 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star heyecanı 1 Ocak 2024 Pazartesi günü TV 8'de yayınlanmaya başlayacak. İlk bölümde ödül oyunu oynanacak.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının ilk dokunulmazlığını MAVİ TAKIM kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan bir yarışmacı yapılan oylama sonunda eleme potasına gönderildi. Kırmızı takımdan DOĞUKAN en fazla oyu alarak ilk eleme adayı düellosuna çıkacak isim oldu.

TURABİ VE POYRAZ TARTIŞMASI

Survivor All Star'da ilk bölüm hararetli tartışmalarla geçti. Survivor'un ilk bölümünde kırmızı takımdan Turabi ile mavi takımdan Yiğit Poyraz arasında tartışma yaşandı.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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