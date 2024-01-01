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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Ocak rakamları

1 Ocak 2024 Pazartesi günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 52,13 ölçüldü. İşte 1 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 11:03
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,92 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 84,71 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 1 Ocak 2024 Pazartesi günü yüzde 52,13 olarak ölçüldü.

💦1 OCAK 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

1 Ocak Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52,11 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 1 Ocakk'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %69,97

🚿 Darlık Barajı: %63,47

🚿 Elmalı Barajı: %84,71

🚿 Terkos Barajı: %43,03

🚿 Alibey Barajı: %61,86

🚿 Büyükçekmece Barajı: %43,62

🚿 Sazlıdere Barajı: %34,8

🚿 Istrancalar Barajı: %37,8

🚿 Kazandere Barajı: %43,27

🚿 Pabuçdere Barajı: %25,92

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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