Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA 2024? | MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA 2024? | MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?

Milli Piyango İdaresi'nin 20024 yılında vereceği büyük ödül olan 400 milyon lira için nefesler tutuldu. Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte şansını denemek isteyenler ve bilet alanlar, yeni yılda zengin olmanın hayalini kuruyor. Talihli kişinin belirlenmesi için yapılan çekiliş hakıında arama motorlarında sorgulanan 'Milli Piyango çekilişi saat kaçta 2024? MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA 2024? | MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA 2024? | Milli Piyango İdaresi'nin tamamı dağıtım garantili çekilişiyle birlikte bu yılın büyük ikramiyesi 400 milyon lira olarak belirlendi. Bir yılbaşı geleneği haline gelen yılbaşı biletini alanlar, zengin olma hayalleriyle geri sayıma devam ederken çekiliş hakkında 'Milli Piyango çekilişi saat kaçta 2024? MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?' soruları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milyonların büyük bir heyecan ve umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi için geri sayım başladı. Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liranın dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu dev çekiliş, 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak. Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla çekiliş son bulacak. Çekiliş Milli Piyango TV ve "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz sene büyük ikramiye için çekiliş saatleri şöyleydi:

12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi

15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

DİĞER
Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri
Değirmenin suyu nereden geliyor? İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı!
TFF, G.Saray ve F.Bahçe'den ortak açıklama!
G.Saray'dan yeni yıl bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ESKİ SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Terk eden nişanlı, sözlü, sevgiliye en güzel yılbaşı mesajları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
tv8 5 CANLI İZLE!
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş karar! Parası ödenip gönderilecek Flaş karar! Parası ödenip gönderilecek 08:16
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:11
F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar 06:56
F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar 06:56
G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler 06:50
G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler 06:40
Daha Eski
Bir operasyon daha! Bir operasyon daha! 06:28
İşte Icardi ve Dzeko arasında konuşulanlar! İşte Icardi ve Dzeko arasında konuşulanlar! 00:34
F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! 00:34
G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor 00:34
İşte Icardi'nin ilginç hastalığı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı! 00:34
G.Saray dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım G.Saray dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım 00:34