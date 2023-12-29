EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye 5000 TL ödemeleri bugün hesaplarda!

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? | Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Çalışan emekliye 5000 TL ödeme takvimi ve detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL ÖDEME TAKVİMİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile birlikte, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılması yasalaştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gözler, ödeme takvimini açıklayacak olan SGK'ya çevrildi. SGK, ödemelerin 29 Aralık Cuma günü yapılacağını duyurdu. Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 27 Aralık Çarşamba günü oylanarak yasalaştı. Meclisten geçen torba yasanın da yasalaşması ve 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ile SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı (4A-4B-4C) ödemeleri 29 Aralık'ta yapılacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANACAK

Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Öte yandan İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.