DERBİ SON DAKİKA İPTAL Mİ? 29 ARALIK Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne oldu, oynanacak mı?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Derbinin herhangi bir aksilik yaşama durumunun olup olmadığı merak edilirken derbi iptal mi oldu? Bu akşamki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı? sorularının da yanıtı aranıyor. Son dakika derbi gelişmelerini sizler için derledik.

DERBİ İPTAL Mİ OLDU?

Galatasaray - Fenerbahçe maçının Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanması ve Süper Kupa Final maçının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyordu.

Süper Kupa derbi maçı iptal edildi. Karara ilişkin TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den resmi açıklama bekleniyor. Açıklamanın gelmesi durumunda güncel gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.