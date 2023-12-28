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İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SON DAKİKA | 2024 işverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücrette 2024 yılında uygulanacak zam miktarı belli oldu. 7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranı yüzde 49 ile net 17.002 TL, brüt ise 20 bin 2 TL olarak açıklandı. Peki, İşverene asgari ücret desteği açıklandı mı? Asgari ücret ara zammının ardından 2024 asgari ücret işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevab haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 07:51 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 08:20
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İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SON DAKİKA | 2024 işverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SON DAKİKA | Asgari ücretli vatandaşları yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranı belli oldu. Yüzde 49 oranında yapılan zam, işçileri olduğu kadar işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Arama motorlarında, asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti araştırılıyor. Peki, asgari ücret desteği ne kadar oldu? Asgari ücretli personelin işveren maliyeti nedir? İşte detaylar...

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin 2024 zam oranı açıklandı. Ülkede en düşük maaş olan asgari ücrete yüzde 49 zam yapılırken, bu zam oranı ile birlikte asgari ücretli vatandaş, net 17 bin 2 TL, brüt ise 20 bin 2 TL alacak. İşverene asgari ücret desteği ise 700 lira olarak açıklandı. Yeni asgari ücret oranları:

  • Asgari Ücret Brüt: 20.002 TL

  • Asgari Ücret Net: 17.002 TL

  • Asgari Ücretin İşveren Maliyeti: 23. 502 TL

  • SGK Günlük Borçlanma Tutarı: 213,35 TL

  • GSS Primi (aylık): 599,44 TL

  • GSS Primi (yıllık): 7.200 TL

💰2024 (Ocak - )

Brüt asgari ücret: 20.002 TL

Net asgari ücret: 17.002 TL

İşverene maliyeti: 23.502 TL

💰2023 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 13.415 TL

Net asgari ücret: 11.402 TL

İşverene maliyeti: 15.757 TL

💰2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Net asgari ücret: 8.506,80 TL

İşverene maliyeti: 11.759,40 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

Net asgari ücret: 5500,35 TL

İşverene maliyeti: 7603.43 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

Net asgari ücret: 5004.00 TL

İşverene maliyeti: 5879.70 TL

💰2021 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2825.9 TL

Net asgari ücret: 3577.5 TL

İşverene maliyeti: 4203.56 TL

💰2020 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2324.71 TL

Net asgari ücret: 2943 TL

İşverene maliyeti: 3458.03 TL

💰2019 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2020.9 TL

Net asgari ücret: 2558.4 TL

İşverene maliyeti: 3006.12 TL

💰2018 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1603.12 TL

Net asgari ücret: 2029.5 TL

İşverene maliyeti: 2384.66 TL

💰2017 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1777.5 TL

Net asgari ücret: 1404.06 TL

İşverene maliyeti: 2088.56 TL

💰2016 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1647 TL

Net asgari ücret: 1300.99 TL

İşverene maliyeti: 1935.23 TL

💰2015 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1273.5 TL

Net asgari ücret: 1000.54 TL

İşverene maliyeti: 1496.36 TL

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