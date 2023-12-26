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Teşekkürler Serhat Albayrak

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan: Böylesine büyük bir organizasyon için bizlere tam destek veren Medya Grup Başkan Vekilimiz Dr. Serhat Albayrak’a teşekkür ederim.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Teşekkürler Serhat Albayrak

Türkıye'nin en çok okunan spor gazetesi olan Fotomaç'ın 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Törende, açılış konuşmasını yapan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Türkiye spor ailesini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uzundurukan, 6 dalda özel kategori, 14 dalda ise Sezonun Oscarları olmak üzere toplam 20 ödül verdiklerini ifade ederek, bu ödüllerin 1 yıllık emeğin, alın terinin karşılığı, başarıyı taçlandıran madalyalar olduğunu vurguladı. Uzundurukan, "Böylesine büyük bir organizasyon için bizlere tam destek veren Medya Grup Başkan Vekilimiz Dr. Serhat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Fotomaç'ın bu ödülleri klasik haline geldi" dedi.

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