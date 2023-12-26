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Haftaya pazartesi okullar tatil mi? Yılbaşında okullar KAÇ GÜN tatil olacak?

Yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler haftaya pazartesi okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Yeni yıl öncesi plan yapmak isteyenler için resmi tatil tarihi önem taşıyor. Peki, yılbaşında okullar kaç gün tatil olacak? Yılbaşı tatili ne zaman? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 21:40 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 21:40
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Haftaya pazartesi okullar tatil mi? Yılbaşında okullar KAÇ GÜN tatil olacak?

Yeni yıl için kutlama planları yapılırken öğrenciler, öğretmenler ve veliler de yılbaşında okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Yılbaşı tatili resmi tatil listesinde yer alıyor. Haftaya pazartesi (1 Ocak) okullar tatil mi? sorusunun yanıtını ve merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

HAFTAYA PAZARTESİ (1 OCAK) OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2024 resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu sebeple haftaya pazartesi yani 1 Ocak okullar tatil olacak. Bu yıl yılbaşının kutlandığı 31 Ocak da pazar gününe denk geliyor.

YILBAŞINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Yılbaşında yalnızca 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Pazartesidne önce de hafta sonu günleri olduğu için plan yapacak olan kişiler cumartesi ve pazar günlerini de dahil edebilirler. Yani böylelikle yılbaşında okullar 3 gün tatil olmuş oluyor.

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