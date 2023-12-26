Galatasaray ABaşkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde derbinin en çok tartışılan pozisyonuyla ilgili konuştu. Net penaltılarının verilmediğini belirten Özbek, "Djiku, özellikle İcardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içerisinde bunların olmaması lazım, bu hareketin cezalandırılması gerekirdi" dedi. Özbek, "Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşlarımızın 'tokatlayın' çağrısı vardı. Bunu saha içinde uygulamaya kalkan Djiku kroşe attı" ifadeleriyle de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.

BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Maçın 26 kamerayla çekildiğini belirten Dursun Özbek, bu görüntülerin VAR'a gitmediği iddiasının olduğunu söyledi. Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şöyle bir dedikodu dolaşıyor, görüntülerin tamamı VAR'a gönderilmedi ve pozisyon tam anlamıyla süzülemedi. Eğer dedikleri doğruysa, daha kötü. Olay, en ufak detayına kadar incelensin. En azından 2024'e girerken, bu tip tartışmalarla bu tip pozisyonların peşinden konuşmayalım. Bu işin takipçisi olacağız. Görüntülerin tamamının VAR'a gitmesi gerekiyor.

TURKUVAZ'A TEŞEKKÜR

Dursun Özbek, Turkuvaz Medya'ya Türk futboluna destekleri için teşekkür etti. Özbek, "Bugünkü gündeme futbol vardı. Turkuvaz Medya her zaman olduğu gibi Türk futbolunun büyük destekçisi. Futbola yapmış olduğu yorum ve analizlerle büyük destek veriyor. Ben de bir futbol adamı olarak Turkuvaz Medya'nın bu çabalarına destek vermek istiyorum. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Türk futbolu adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İTİDAL ÇAĞRISI YAPTI

Başkan Özbek, son dönemde yaşanan olaylar sonrası önemli mesajlar verdi. Özbek, "Spor mecralarında giderek spor sahalarına yakışmayan hareketler çoğalıyor. Bütün yönetici arkadaşlarıma, başkanlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu seviyeye işi getirmeyelim. İtidal tavsiye ediyorum. Topluma verdiğimiz mesajlar çok önemli. O itibarla ligin ikinci yarıya daha dostça, kardeşçe, birbirimizle iyi geçinerek devam etmemizi tavsiye ediyorum. Biz o yönde davranacağız" dedi.