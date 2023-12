9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ortak sınavı sorular ve çözümleri

9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 9. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '9. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Read the email below and answer the questions. Dear Sam, My name is Kate. I am fourteen years old, and I am from France. How old are you? My favourite sport is swimming. I have a dog, and its name is Almond. Do you have a pet? Best wishes Kate a. How old is Kate? b. Where is Kate from? c. What is Kate's favourite sport? d. Does Kate have a pet?

Read the text and answer the questions. Sally is an exchange student in İzmir, Türkiye. There is a café near her apartment. She reads a book and has a cup of coffee there. There is a big park near the café, so she can take her dog for a long walk. There is a big supermarket near her apartment where she can find fresh vegetables. There is Güneş Restaurant near the supermarket. She can try local food there. a. Where does Sally live? b. What does Sally do at the café? c. In which restaurant does Sally try local food? d. Is there a place where Sally can take her dog for a walk?

Read the conversation and answer the questions. Brain : Hi, Rose. Do you like watching movies? Rose : Yes, sure. Brain : What kind of movies do you like? Rose : Science fiction movies are my favourite. What about you? Brain : I love science fiction, too. There is a new sci-fi movie at the cinema on Sunday. Would you like to see it? Rose : Really? Good idea! a. What are Brian and Rose talking about? b. What genre of movie does Rose like? c. When are Brian and Rose going to go to the cinema?

Look at the ticket and write a text message including the movie's name, time, place and duration to invite one of your friends to the cinema.

Read the text and answer the questions. Some people have unusual abilities. One of those people is Natasha Demkina. She claims she can see people's bones and organs without using any machines. This ability helps her understand if people are healthy or not. The other person is Prahlad Jani. He could survive without food and water for ten days. a. What makes Prahlad Jani unusual? b. How can Natasha understand whether people are healthy or not?