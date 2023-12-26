9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ortak sınavı sorular ve çözümleri

9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 9. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '9. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
9. SINIF 2. ORTAK SINAV FİZİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan silindir şeklindeki içi boş kutuya özkütlesi 2 g/cm3
olan sıvıdan, doluncaya kadar konuluyor.
Sıvı eklendikten sonra kutunun toplam kütlesi 2 kg olduğuna göre kutunun kendi kütlesi kaç g'dır?
İşlemlerinizi gösteriniz.(pi sayısı:3)
- Özdeş cam kapların içerisine aynı hacimde konulan yeşil ve mavi renkli farklı sıvılara, özdeş kılcal cam borular daldırıldığında kılcal borularda şekildeki gibi sıvı yükselmesi olmaktadır.
Sıvı seviyelerinin farklı olmasının nedenini açıklayınız
- Bir hareketli, şekildeki K noktasından P noktasına gidiyor ve geri dönüp M noktasına gelerek duruyor.
K L M N P
–20 m –10 m 0 10 m 20 m
Buna göre hareketlinin aldığı yol ve yaptığı yer değiştirmenin büyüklüğü kaç m'dir?
- Doğrusal yatay bir yolda, başlangıçta yan yana bulunan K ve L araçlarının hareketlerine ait hız-zaman grafiği
şekildeki gibidir.
Buna göre 5. s'de K ve L araçları arasındaki mesafe kaç m'dir? İşlemlerinizi gösteriniz.
- Doğadaki temel kuvvetleri yazınız.
- Yatay bir yolda hareket eden aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafikte I, II ve III olarak numaralanmış bölümlerin hangilerinde hız ve ivme vektörleri aynı
yönlüdür? Nedenini açıklayınız.
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9. SINIF 2. ORTAK SINAV KİMYA ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Kirli sulardaki ağır metallerin nitel ve nicel analiz çalışmalarını inceleyen kimya disiplininin adını yazınız
- Aşağıda adları verilen elementlerin sembollerini karşılarında yer alan boşluklara yazınız.
Kalsiyum : ….........................................
Fosfor : ….........................................
Azot : ….........................................
Sodyum : ….........................................
Kükürt : ….........................................
- Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerin formüllerini karşılarında yer alan boşluklara yazınız.
Zaç yağı : ….........................................
Potas kostik : ….........................................
- 13Al3+ , 11Na+ , 15P3_, 9F_
taneciklerinin hangilerinin "izoelektronik tanecikler" olduğunu işlem basamaklarını göstererek yazınız.
- 2He ve 20Ca elementlerinin katman elektron dağılımlarını yazarak periyodik sistemdeki yerlerini bulunuz.
- Aşağıda periyodik sistem kesiti üzerinde gösterilen boyalı alanda yer alan elementlerin sınıfını yazınız.
- 7. Periyodik sistem görseli üzerindeki a ve b oklarının yönü dikkate alınarak atom yarıçapının değişim
eğilimlerini yazınız.
a : ..................................
b : ..................................
-
Aşağıda periyodik sistem kesiti üzerinde X, Y ve Z elementlerinin yerleri gösterilmiştir.
Y
Z
X
Buna göre bu elementlerin 1. iyonlaşma enerjilerini gerekçelendirerek karşılaştırınız.
-
H2O, Ne, O2 ve 2_SO4 kimyasal türlerinden hangilerinin molekül olduğunu yazınız.
Görselde H2
O moleküllerindeki atomlar ve moleküller arasındaki bağlar numaralanmıştır.
Buna göre 1 ve 2 ile numaralanan etkileşim türlerini yazınız.
1 : ..................................
2 : ..................................
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9. SINIF 2. ORTAK SINAV BİYOLOJİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Zeynep yaz mevsiminde kışın tüketmek için patlıcan ve biber gibi sebzeleri kurutmuş ve sebzeleri daha uzun süre bozulmadan saklamıştır. Buna göre sebzelerin daha uzun sürede bozulmadan kalmasını sağlayan olayı açıklayınız.
- Bir bireyin saçlarında incelmeye bağlı aşırı dökülme, bağışıklık sisteminde zayıflama, el ve ayaklarında
ödem ile vücudunda çıkan yaralarda geç iyileşme gibi şikayetleri bulunmaktadır. Buna göre bireyin şikayetlerinin azalması için asaşağıdaki numaralanmış hangi besin grubunun takviyesi daha etkili olur? Açıklayınız.
1-Mısır Pirinç Buğday 2-Yulaf Ekmek Makarna 3-Peynir Mercimek Kırmızı et 4- Süt Pirinç Bulgur 5- Badem Patates Zeytinyağı
- Biyokimyasal bir reaksiyonun ortam sıcaklığının artışına bağlı olarak hızındaki değişim aşağıdaki grafikte
gösterildiği gibidir.
Reaksiyon Hızı
Sıcaklık
Grafik incelendiğinde zaman aralığının başlangıcından zaman aralığının sonuna kadar olan süreçte ortamda biriken ürün miktarının zamana bağlı değişim grafiğini çiziniz.
- . Bazı vitaminlere ait bilgiler verilmiştir.
I: Kalın bağırsakta bakteriler tarafından da üretilebilen ve fazlası karaciğerde depolanan bir vitamindir.
II: Fazlası idrarla atılabilen bir vitamin olup eksikliğinde ise diş etlerinin çekilmesiyle oluşan skorbüt hastalığı görülür.
III: Yağda çözünen bir vitamin olup büyüme, üreme, bağışıklık, kan yapımı ve embriyo gelişimi için gereklidir.
Buna göre numaralanmış bilgilerin ilişkili olduğu vitaminlerin isimlerini yazınız.
I:
II:
III:
- ATP molekülünün yapısı numaralanarak verilmiştir.
Buna göre numaralı yapıların isimlerini yazınız.
- DNA ve RNA moleküllerinin yapısında bulunan azotlu organik bazları ve 5C'lu şekeri karşılaştırarak
yazınız.
- "Maltoz, karbonhidratların disakkaritler grubundan bir şeker olup iki molekül glikozun dehidrasyon tepkimesiyle oluşur" bilgisine sahip bir öğrenci oldukça hassas bir terazinin iki kefesinden birine glikoz diğerine maltoz moleküllerini bırakmıştır. Bir süre sonra terazideki son durumun görseli aşağıda verilmiştir.
Buna göre terazideki değişimin nedenini açıklayınız.
- Bazı canlıların görselleri verilmiştir.
Buna göre görselleri verilen canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
- Bazı bilim adamlarının çalışmaları özetlenmiştir.
• Robert Hooke, kendi geliştirdiği basit bir mikroskop ile mantar meşesinden aldığı kesitleri incelemiş ve
gördüğü küçük odacık şeklindeki yapılara hücre adını vermiştir.
• Anton Van Leeuwenhoek, tek mercekli bir mikroskopla sperm hücrelerini ve tek hücreli canlıları incelemiştir.
• Matthias Schleiden, tüm bitkilerin ve dokuların hücrelerden oluştuğunu bulmuştur.
• Theodor Schwann, hayvanların da hücrelerden oluştuğunu ve bu hücrelerin bitki hücreleri ile özdeş
olduğunu deney ve gözlemlerine dayanarak açıklamıştır.
• Rudolf Virchow, hücre çalışmalarını daha da ilerletmiş ve canlıların cansız maddelerden oluştuğunu
savunan teoriyi çürütmüştür.
Buna göre bilim adamlarının çalışmalarından çıkarılabilecek sonuçları yazınız.
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9. SINIF 2. ORTAK SINAV COĞRAFYA ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- 2017 yılının Ocak ayında Santiago'da (Şili) kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 6 kişi hayatını
kaybetti. Şili hükûmeti, uzun süreli kuraklığın ve 40 °C' a ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen ve
100 bin hektardan fazla alanı yok eden yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hâl ilan etti.
Santiago'daki bu durumun temmuz ayında değil de ocak ayında görülmesinin nedenini açıklayınız.
- Harita üzerinde K, L, M, N ve P noktaları verilmiştir.
Bu noktaların koordinatlarını dikkate alarak a, b, c ve ç sorularını cevaplayınız.
a. K ve L noktaları arasındaki zaman farkı kaç dakikadır?
b. 21 Mart tarihinde hangi noktada Güneş daha önce batar?
c. K, L ve M noktalarına Güneş ışınları aynı açıyla düşmesine rağmen bu noktaların sıcaklık ortalamalarının farklı olmasının nedenini yazınız.
ç. 21 Haziran tarihinde gece süresinin en uzun yaşandığı noktayı yazınız
- Kuş uçuşu uzaklık, yükselti ve çukurların dikkate alınmadığı iki nokta arasındaki uzaklığa denir. Gerçek
uzaklık ise yeryüzü şekillerinin dikkate alınarak hesaplanan iki nokta arasındaki uzaklıktır.
Buna göre bir yerin gerçek uzaklığı ile kuş uçuşu uzaklığı arasındaki farkın fazla olmasının nedenini
yazınız.
- Uzaktan algılama teknikleriyle elde edilen mekânsal verilerin haritalara aktarılmasında kullanılan
yöntemleri yazınız.
- Aşağıdaki izohips haritası üzerinde K, L ve M harfleri ile gösterilen yeryüzü şekillerinin adlarını yazınız.
- Türkiye fiziki haritasında kahverengi ve tonlarının çok kullanılmasının sebebini yazınız.
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9. SINIF 2. ORTAK SINAV TARİH ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Anadolu'da yerleşik hayata dair bilinen en eski yerleşim yerlerinden birinin adını yazınız.
- En önemli şehirleri Efes ve Milet olan, özgür düşüncenin ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları
yönüyle tanınan İlk Çağ Anadolu uygarlığının adı nedir?
- Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinde iklimin etkisini açıklayınız.
- Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine
geçtiği yönetim biçimine ne ad verilir?
- Moğollarda egemenlik mutlak şekilde Cengiz Han ve onun soyundan gelenlere aitti. Moğollar Cengiz Han'a
bu hakkın Gök Tengri tarafından verildiğine ve yeryüzünün tamamını kapsadığına inanırlardı. Bu nedenle
bir Moğol hanının sözü bütün insanlık için kanun hükmündeydi. Moğol hükümdarı öldükten sonra yerine
oğlu veya erkek torunlarından biri geçerdi. Ancak tahta hangi şehzadenin geçeceğine dair kesin bir kural
yoktu. Yeni hükümdar genellikle kurultayda belirlenirdi. Kurultay, hanedan ve devlet ileri gelenleri ile Moğol
kabilelerinin beylerinden oluşurdu.
Buna göre Moğollarda hükümdar olabilmenin şartlarından ikisini yazınız.
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9. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Kur'an-ı Kerim; gaybi konuları da içeren, günümüze kadar mütevatir yolla ulaşan ilahi bir kitaptır.
Bu cümlede bahsedilen bilgi kaynağı nedir? Kısaca açıklayınız.
- Hz. Muhammed'e (sav) ilk inananlardan olan Ammar, müşriklerin dayanılmaz baskılarından kurtulmak amacıyla putları övmek zorunda kalır. Müşriklerin elinden kurtulduğunda Hz. Muhammed'in (sav) yanına giderek
başına gelenleri anlatır. Hz. Muhammed (sav) ona "Bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettin." diye sorar.
Ammar da kalbinde Allah'a imana dair en ufak bir değişiklik olmadığını söyler. Bunun üzerine Hz. Muhammed
(sav) onun bu sözlerinin inancına bir zarar vermediğini ifade eder.
Bu olayı iman-tasdik ilişkisi bakımından açıklayınız.
- • Din, iyi bir hayata götüren vesiledir.
• Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle kabul ettikleri hayra götüren ilahi kurallardır.
Bu tanımlarda dinin amacı ile ilgili vurgulanan ortak hususu açıklayınız.
- Dinin var olmasını, insan doğası bakımından kısaca açıklayınız.
- Cebrail bir gün insan suretinde Hz. Muhammed'in (sav) yanına gelerek "Ey Muhammed! Bana İslam'ın
ne olduğunu söyle?" der. Hz. Muhammed (sav) bunun üzerine "İslam: Allah'tan başka ilah olmadığına,
Muhammed'in de Allah'ın resulü olduğuna şehadet etmen; namazı kılman, zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kâbe'yi haccetmendir." cevabını verir.
Bu hadisi iman-amel ilişkisi bakımından açıklayınız
- "Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp kendilerine birtakım dostlar edinenler 'Onlara bizi sadece
Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.' derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir…" (Zümer suresi, 3. ayet)
Bu ayetin İslam inanç esaslarının özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? Kısaca açıklayınız.
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9. SINIF 2. ORTAK SINAV İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Read the email below and answer the questions.
Dear Sam,
My name is Kate. I am fourteen years old, and
I am from France. How old are you?
My favourite sport is swimming.
I have a dog, and its name is Almond.
Do you have a pet?
Best wishes
Kate
a. How old is Kate?
b. Where is Kate from?
c. What is Kate's favourite sport?
d. Does Kate have a pet?
- Read the text and answer the questions.
Sally is an exchange student in İzmir, Türkiye. There is a café near her apartment. She reads a book and
has a cup of coffee there. There is a big park near the café, so she can take her dog for a long walk. There
is a big supermarket near her apartment where she can find fresh vegetables. There is Güneş Restaurant
near the supermarket. She can try local food there.
a. Where does Sally live?
b. What does Sally do at the café?
c. In which restaurant does Sally try local food?
d. Is there a place where Sally can take her dog for a walk?
- Read the conversation and answer the questions.
Brain : Hi, Rose. Do you like watching movies?
Rose : Yes, sure.
Brain : What kind of movies do you like?
Rose : Science fiction movies are my favourite. What about you?
Brain : I love science fiction, too. There is a new sci-fi movie at the cinema on Sunday. Would you like to
see it?
Rose : Really? Good idea!
a. What are Brian and Rose talking about?
b. What genre of movie does Rose like?
c. When are Brian and Rose going to go to the cinema?
- Look at the ticket and write a text message including the movie's
name, time, place and duration to invite one of your friends to
the cinema.
- Read the text and answer the questions.
Some people have unusual abilities. One of those people is Natasha Demkina. She claims she can see
people's bones and organs without using any machines. This ability helps her understand if people are
healthy or not. The other person is Prahlad Jani. He could survive without food and water for ten days.
a. What makes Prahlad Jani unusual?
b. How can Natasha understand whether people are healthy or not?
- Read the text and find out the title, supporting idea, topic sentence, and concluding sentence of the
text. Write them down in the blanks.
Nature: Our Playground of Joy....................................a
Nature is like a big and beautiful playground for.
us to explore and enjoy.......................................b
When we go outside, we can see lots of
different plants and animals.
Trees stand tall and strong, providing shade for
us on sunny days.
Flowers come in many pretty colours and make
the world charming.
Nature gives us clean air to breathe and fresh
water to drink...........................................c
We can show our love for nature by picking up
litter and not wasting resources. When we love
and protect nature, it will always be there for us
to enjoy and explore.....................................d
9. SINIF İNGİLİZCE 2. ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN