7. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

7. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 7. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '7. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
7. SINIF 2. ORTAK SINAV TÜRKÇE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Tarhana; bağışıklığı güçlendirerek soğuk algınlığı, nezle gibi gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltan, çok lezzetli bir çorbadır. Kemik gelişimini destekleyerek kemikleri güçlendirir. Kötü kolesterolü azaltır,
yüksek tansiyonu düşürür. Ceviz ile tüketildiğinde zihinsel gelişimi destekler. Tarhana çorbası vitamin deposudur. Çünkü tarhananın içerisinde A, B ve C vitamini mevcuttur. Bunun yanı sıra kalsiyum, çinko, demir,
iyot, kükürt ve bol miktarda fosfor barındırır.
Kazanım: T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
1. a) Bu metne göre, tarhana çorbasının faydalarından üç tanesini yazınız.
b) Tarhana çorbası neden vitamin deposu olarak görülmektedir?
- Yukarıdaki metinde geçen bir öznel bir de nesnel cümleyi belirleyerek aşağıdaki boşluklara yazınız.
Öznel cümle:
Nesnel cümle:
- Nasrettin Hoca denince hayalimizde kocaman kavuğu, uzun ve beyaz sakalları ile güler yüzlü bir insan
canlanır. Onun adını duyunca bile güleriz, yüzümüzdeki hüzün bir anda kaybolur. Fıkraları bizi güldürürken
düşündürür. O, fıkralarında toplumun aksayan yönlerini ele alır.
Bu metinde geçen aşağıdaki fiillerin yapılarını karşılarına yazınız.
a) canlanır : .....................................................................................................................................................
b) güleriz : .....................................................................................................................................................
c) kaybolur : .....................................................................................................................................................
- Aşağıda boş bırakılan yerlere yay ayraç içinde verilen anlam özelliklerine uygun cümleler yazınız.
a) .............................................................................................................................................. (Karşılaştırma)
b) .............................................................................................................................................. (Benzetme)
c) .............................................................................................................................................. (Abartma)
- Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını düzeltip cümleleri yeniden yazınız.
a) İşten eve her gün yaya yürüyerek geliyor.
……………………………………………………………………………………………………………………………
b) Bu sınavdan kesinlikle yüksek not almış olabilirim.
……………………………………………………………………………………………………………………………
c) Annesinin verdiği çekirdeği küçümseyerek biraz daha çekirdek istedi.
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Aşağıdaki metinleri vurgulanmak istenen düşünce açısından karşılaştırınız.
I. Metin
Alçak gönüllü olmak; kişinin merhamet, hoşgörü,
sevgi, anlayış gibi olumlu duyguları içselleştirme
ve toplumsal ilişkilerine de yansıtabilme yeteneği
olarak tanımlanmaktadır. Alçak gönüllülük, tam
anlamıyla kibir ve gururun karşıtıdır.
II. Metin
Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın, ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün, ben sac mıyım?
- Aşağıda giriş bölümü verilen metnin gelişme ve sonuç bölümlerini anlam akışına uygun şekilde tamamlayınız. Yazınızı oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz.
Deniz Kirliliği
Giriş: Deniz kirliliği; denizlerde endüstriyel, kimyasal, tarımsal veya evsel atıkların sulara karışması sonucu
yeryüzündeki su birikintilerinde oluşan çevre kirliliğidir. Denizlerdeki sulara karışan zararlı maddeler deniz
canlılarını etkiler.
Gelişme:
Sonuç:
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7. SINIF 2. ORTAK SINAV MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Toplam borcu 120 TL olan Ebru 45 TL daha borç almıştır. Daha sonra borcunun 75 TL'sini ödemiştir.
Son durumda Ebru'nun kalan borcu kaç Türk Lirasıdır?
- 7/9 ⚪ 5/9 sıralamasına göre ⚪ yerine >,<,= sembollerinden="" hangisi="">
- (-3/4).4/3 =■ ve (-5/12)/(-5/7) = ▲
Buna göre ■ · ▲ işleminin sonucunu bulunuz.
- -3/4 - 1/1+3/5 işleminin sonucunu bulunuz.
- Bir okuldaki öğrencilerin 4/9'u erkektir. Erkek öğrenci sayısının 1/2'si ile kız öğrenci sayısının 3/5'inin toplamı 150'dir. Buna göre okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır?
- (7x+8) + (5x-2) işleminin sonucunu bulunuz.
- Kuralı (8n-5) olan sayı örüntüsünün 5. terimini bulunuz.
- Aşağıda verilen eşit kollu terazi dengededir.
3 kg + 3 kg + 2kg = 4 kg + 4 kg Bu terazinin sol kefesine 5 kilogramlık bir cisim konulduğunda terazinin dengesinin bozulmaması
için sağ kefesine kaç kilogramlık bir cisim konulmalıdır?
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7. SINIF 2. ORTAK SINAV FEN BİLİMLERİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Uzay araştırmalarında kullanılan aşağıdaki araçların görevlerini kısaca yazınız.
Roket
Teleskop
Gözlemevi
Yapay uydu
Uzay mekiği
- Uzay kirliliğine neden olan durumlardan iki tanesini yazınız.
- "Takımyıldız" kavramını açıklayarak bir örnek veriniz.
- Bir araştırmacı mikroskopta incelediği bir hücrenin hayvan hücresi olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Buna göre araştırmacının bu sonuca kesin olarak ulaşmasını sağlayan gözlemlerinden iki tanesini
yazınız.
- Bir öğrenci, mikroskopta inceleme yaparken göz hücresi ve sperm ana hücresinde gerçekleşen bölünme
çeşitlerini gözlemliyor.
a) Buna göre gözlemlenen hücrelerde gerçekleşen bölünme çeşitlerini yazınız.
Göz hücresi:
Sperm ana hücresi:
b) Gözlemlenen hücre bölünmeleri arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.
- 6. Ekvator'dan Kuzey Kutbu'na doğru hareket eden bir geminin izlediği yol görsel üzerinde oklar ile gösterilmiştir.
Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Geminin K, L ve M noktalarındaki ağırlıkları arasındaki ilişkiyi açıklayarak yazınız.
b) Geminin K, L ve M noktalarındaki kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak yazınız.
- Sürtünmesiz bir ortamda F kuvveti ile K cismi üzerinde yapılan iş çizilerek aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
Aynı F kuvveti ile K cismi üzerinde daha fazla iş yapıldığı bir durumu aşağıya şekil çizerek gösteriniz.
7. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
7. SINIF 2. ORTAK SINAV SOSYAL BİLGİLER ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin maddelerinden bazıları şunlardır:
• Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
• Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.
• Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.
Sömürgecilikle birlikte Avrupa zenginleşirken
sömürülen ülkeler hem kaynaklarını hem de
dinî, kültürel değerlerini kaybetmiştir. Sömürülen yerlerde yaşayan halk; ağır ve sağlıksız
şartlarda çalıştırılmış, köle olarak Avrupa'ya
götürülmüştür. Bazı uygarlıklar yok edilerek
tarih sahnesinden silinmiştir.
Fransız İhtilali ile birlikte insanların doğal ve
devredilemez haklarının bulunduğu, hukuk
bakımından özgür ve eşit doğdukları, din ve vicdan özgürlüklerinin olduğu, bir bildiri ile yayımlanmış ve zamanla özgürlük, eşitlik, demokrasi
gibi kavramlar tüm dünyaya yayılmıştır.
Sömürgecilik anlayışı ve Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bu gelişmeleri yukarıda belirtilen insan hakları açısından karşılaştırınız.
- Arap harflerinden doğarak İslam medeniyetinde önemli bir yer edinen güzel yazı sanatıdır. Avrupa'da resim
tabloları ne kadar önemli ise Osmanlı Devleti'nde de bu sanatla süslenmiş levhalar aynı öneme sahiptir.
Bu parçadan hareketle hangi sanat dalı hakkında bilgi verildiğini yazınız.
- Takvîm-i Vekâyi II. Mahmut Dönemi'nde, 1831'de, devlet eliyle çıkarılmış ilk gazetedir. Başlangıçta haftada
bir yayımlansa da daha sonraları düzensiz aralıklarla çıkarılmıştır. Takvîm-i Vekâyi hanedana ait haberleri,
devlet kademelerine yapılan atamaları ve ülkenin herhangi bir yerinde meydana gelen hadiseyi yansıttığı
gibi aynı zamanda yabancı ülkelerdeki siyasi gelişmeler, bu ülkelerin Osmanlı Devleti ile ilişkileri ve dünyada meydana gelen sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında da haberler vermiştir.
Bu metinden Takvîm-i Vekâyi gazetesinin topluma katkıları ile ilgili yorumlarınızı yazınız.
- Düşünceyi açıklama özgürlüğü nedir? Yazınız.
- Edirne hangi padişah zamanında alınmış ve başkent yapılmıştır?
- Gaza ve cihat anlayışı hakkında bilgi veriniz.
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7. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Bahçe sulamak için yola çıkan Ali ve ailesi, birden başlayan yağmur sebebiyle sevinip Allah'a şükrettiler. Bu
olay Ali'ye o günlerde derste öğrendiği bir meleği hatırlattı.
Bu metinde bahsedilen meleğin adını yazınız.
- Mizanın ahiret hayatının hangi aşamasında kurulacağını ve mizanda gerçekleşecek olayı kısaca
açıklayınız.
- "Kim Allah için hacceder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinin
onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner."
Bu hadiste hac ibadetinin insan davranışlarını ne yönde etkileyeceği söylenebilir? Kısaca açıklayınız.
- Hac ibadeti sırasında Müzdelife ve Mina'da gerçekleştirilen görevleri sırası ile yazınız.
- "Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir..." (Bakara suresi, 158. ayet)
Bu ayetteki altı çizili mekânlarda hac ile ilgili görevlerden hangisinin yapıldığını yazınız.
- "Akika kurbanı"nı açıklayınız.
- "Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları, ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır." (Hac suresi, 37.
ayet)
Bu ayeti yardımlaşmada dikkat edilmesi gereken ilkeler bakımından açıklayınız.
7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
7. SINIF 2. ORTAK SINAV İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Read the text and answer the questions.
I have two close friends. Their names are Jack and Richard. Jack always tells the truth, and he makes
jokes. Richard never changes his mind easily. He always does his homework.
a. Who is hardworking?
b. Who is honest?
- Write down three sentences about your daily activities by using different frequency adverbs
(always, usually, sometimes, never).
- Read the text and answer the questions.
Thomas Edison was born in 1847 in the USA. He started school when he was eight years old. Thomas
rarely went to school. At the age of twelve, he left school and started to work at a newsagent's. Edison
began to invent things when he was nineteen. In 1879, he invented the electric bulb.
a. When was Edison born?
b. What did Edison invent in 1879?
-
Write down at least three sentences about what Mary did yesterday including time and activity.
Table: The activities Mary did yesterday
10 am Do sports
1 pm Watch a movie
4 pm Go jogging
7 pm Meet her friends
-
Read the text and answer the questions.
Elephants are huge mammals. They have got large ears and long trunks. They eat grass and leaves. They
are in danger of becoming extinct because people hunt them for their tusks.
a. What do elephants eat?
b. Why are elephants in danger of becoming extinct?
-
Answer the questions below.
a. What should we do to protect wildlife?
b. Give two examples of wild animals.
7. SINIF İNGİLİZCE 2. ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN