7. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

• Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.

• Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

• Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.

Sömürgecilikle birlikte Avrupa zenginleşirken

sömürülen ülkeler hem kaynaklarını hem de

dinî, kültürel değerlerini kaybetmiştir. Sömürülen yerlerde yaşayan halk; ağır ve sağlıksız

şartlarda çalıştırılmış, köle olarak Avrupa'ya

götürülmüştür. Bazı uygarlıklar yok edilerek

tarih sahnesinden silinmiştir.

Fransız İhtilali ile birlikte insanların doğal ve

devredilemez haklarının bulunduğu, hukuk

bakımından özgür ve eşit doğdukları, din ve vicdan özgürlüklerinin olduğu, bir bildiri ile yayımlanmış ve zamanla özgürlük, eşitlik, demokrasi

gibi kavramlar tüm dünyaya yayılmıştır.

Sömürgecilik anlayışı ve Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bu gelişmeleri yukarıda belirtilen insan hakları açısından karşılaştırınız.