Haberler Haberler 7. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

7. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde düzenleyeceği ortak sınavların 2.'si için geri sayım devam ediyor. Bakanlık, 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacak ortak yazılı sınava ilişkin örnek soruları yayımladı. Sınava girecek 7. sınıf öğrencileri ve veliler için '7. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri'ni haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:51 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
7. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

7. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 7. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '7. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

7. SINIF 2. ORTAK SINAV TÜRKÇE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  • Tarhana; bağışıklığı güçlendirerek soğuk algınlığı, nezle gibi gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltan, çok lezzetli bir çorbadır. Kemik gelişimini destekleyerek kemikleri güçlendirir. Kötü kolesterolü azaltır,

    yüksek tansiyonu düşürür. Ceviz ile tüketildiğinde zihinsel gelişimi destekler. Tarhana çorbası vitamin deposudur. Çünkü tarhananın içerisinde A, B ve C vitamini mevcuttur. Bunun yanı sıra kalsiyum, çinko, demir,

    iyot, kükürt ve bol miktarda fosfor barındırır.

    Kazanım: T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

    1. a) Bu metne göre, tarhana çorbasının faydalarından üç tanesini yazınız.

    b) Tarhana çorbası neden vitamin deposu olarak görülmektedir?

  • Yukarıdaki metinde geçen bir öznel bir de nesnel cümleyi belirleyerek aşağıdaki boşluklara yazınız.

    Öznel cümle:

    Nesnel cümle:

  • Nasrettin Hoca denince hayalimizde kocaman kavuğu, uzun ve beyaz sakalları ile güler yüzlü bir insan

    canlanır. Onun adını duyunca bile güleriz, yüzümüzdeki hüzün bir anda kaybolur. Fıkraları bizi güldürürken

    düşündürür. O, fıkralarında toplumun aksayan yönlerini ele alır.

    Bu metinde geçen aşağıdaki fiillerin yapılarını karşılarına yazınız.

    a) canlanır : .....................................................................................................................................................

    b) güleriz : .....................................................................................................................................................

    c) kaybolur : .....................................................................................................................................................

  • Aşağıda boş bırakılan yerlere yay ayraç içinde verilen anlam özelliklerine uygun cümleler yazınız.

    a) .............................................................................................................................................. (Karşılaştırma)

    b) .............................................................................................................................................. (Benzetme)

    c) .............................................................................................................................................. (Abartma)

  • Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını düzeltip cümleleri yeniden yazınız.

    a) İşten eve her gün yaya yürüyerek geliyor.

    ……………………………………………………………………………………………………………………………

    b) Bu sınavdan kesinlikle yüksek not almış olabilirim.

    ……………………………………………………………………………………………………………………………

    c) Annesinin verdiği çekirdeği küçümseyerek biraz daha çekirdek istedi.

    ……………………………………………………………………………………………………………………………

  • Aşağıdaki metinleri vurgulanmak istenen düşünce açısından karşılaştırınız.

    I. Metin

    Alçak gönüllü olmak; kişinin merhamet, hoşgörü,

    sevgi, anlayış gibi olumlu duyguları içselleştirme

    ve toplumsal ilişkilerine de yansıtabilme yeteneği

    olarak tanımlanmaktadır. Alçak gönüllülük, tam

    anlamıyla kibir ve gururun karşıtıdır.

    II. Metin

    Beni hor görme kardeşim

    Sen altınsın, ben tunç muyum?

    Aynı vardan var olmuşuz

    Sen gümüşsün, ben sac mıyım?

  • Aşağıda giriş bölümü verilen metnin gelişme ve sonuç bölümlerini anlam akışına uygun şekilde tamamlayınız. Yazınızı oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz.

    Deniz Kirliliği

    Giriş: Deniz kirliliği; denizlerde endüstriyel, kimyasal, tarımsal veya evsel atıkların sulara karışması sonucu

    yeryüzündeki su birikintilerinde oluşan çevre kirliliğidir. Denizlerdeki sulara karışan zararlı maddeler deniz

    canlılarını etkiler.

    Gelişme:

    Sonuç:

7. SINIF TÜRKÇE 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

7. SINIF 2. ORTAK SINAV MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  • Toplam borcu 120 TL olan Ebru 45 TL daha borç almıştır. Daha sonra borcunun 75 TL'sini ödemiştir.

    Son durumda Ebru'nun kalan borcu kaç Türk Lirasıdır?

  • 7/9 ⚪ 5/9 sıralamasına göre ⚪ yerine >,<,= sembollerinden="" hangisi="">

  • (-3/4).4/3 =■ ve (-5/12)/(-5/7) = ▲

    Buna göre ■ · ▲ işleminin sonucunu bulunuz.

  • -3/4 - 1/1+3/5 işleminin sonucunu bulunuz.

  • Bir okuldaki öğrencilerin 4/9'u erkektir. Erkek öğrenci sayısının 1/2'si ile kız öğrenci sayısının 3/5'inin toplamı 150'dir. Buna göre okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır?

  • (7x+8) + (5x-2) işleminin sonucunu bulunuz.

  • Kuralı (8n-5) olan sayı örüntüsünün 5. terimini bulunuz.

  • Aşağıda verilen eşit kollu terazi dengededir.

    3 kg + 3 kg + 2kg = 4 kg + 4 kg Bu terazinin sol kefesine 5 kilogramlık bir cisim konulduğunda terazinin dengesinin bozulmaması

    için sağ kefesine kaç kilogramlık bir cisim konulmalıdır?

7. SINIF MATEMATİK 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

7. SINIF 2. ORTAK SINAV FEN BİLİMLERİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  • Uzay araştırmalarında kullanılan aşağıdaki araçların görevlerini kısaca yazınız.

    Roket

    Teleskop

    Gözlemevi

    Yapay uydu

    Uzay mekiği

  • Uzay kirliliğine neden olan durumlardan iki tanesini yazınız.

  • "Takımyıldız" kavramını açıklayarak bir örnek veriniz.

  • Bir araştırmacı mikroskopta incelediği bir hücrenin hayvan hücresi olduğu sonucuna ulaşmıştır.

    Buna göre araştırmacının bu sonuca kesin olarak ulaşmasını sağlayan gözlemlerinden iki tanesini

    yazınız.

  • Bir öğrenci, mikroskopta inceleme yaparken göz hücresi ve sperm ana hücresinde gerçekleşen bölünme

    çeşitlerini gözlemliyor.

    a) Buna göre gözlemlenen hücrelerde gerçekleşen bölünme çeşitlerini yazınız.

    Göz hücresi:

    Sperm ana hücresi:

    b) Gözlemlenen hücre bölünmeleri arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.

  • 6. Ekvator'dan Kuzey Kutbu'na doğru hareket eden bir geminin izlediği yol görsel üzerinde oklar ile gösterilmiştir.

    Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

    a) Geminin K, L ve M noktalarındaki ağırlıkları arasındaki ilişkiyi açıklayarak yazınız.

    b) Geminin K, L ve M noktalarındaki kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak yazınız.

  • Sürtünmesiz bir ortamda F kuvveti ile K cismi üzerinde yapılan iş çizilerek aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

    Aynı F kuvveti ile K cismi üzerinde daha fazla iş yapıldığı bir durumu aşağıya şekil çizerek gösteriniz.

7. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

7. SINIF 2. ORTAK SINAV SOSYAL BİLGİLER ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin maddelerinden bazıları şunlardır:

    • Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.

    • Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

    • Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.

    Sömürgecilikle birlikte Avrupa zenginleşirken

    sömürülen ülkeler hem kaynaklarını hem de

    dinî, kültürel değerlerini kaybetmiştir. Sömürülen yerlerde yaşayan halk; ağır ve sağlıksız

    şartlarda çalıştırılmış, köle olarak Avrupa'ya

    götürülmüştür. Bazı uygarlıklar yok edilerek

    tarih sahnesinden silinmiştir.

    Fransız İhtilali ile birlikte insanların doğal ve

    devredilemez haklarının bulunduğu, hukuk

    bakımından özgür ve eşit doğdukları, din ve vicdan özgürlüklerinin olduğu, bir bildiri ile yayımlanmış ve zamanla özgürlük, eşitlik, demokrasi

    gibi kavramlar tüm dünyaya yayılmıştır.

    Sömürgecilik anlayışı ve Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bu gelişmeleri yukarıda belirtilen insan hakları açısından karşılaştırınız.

  • Arap harflerinden doğarak İslam medeniyetinde önemli bir yer edinen güzel yazı sanatıdır. Avrupa'da resim

    tabloları ne kadar önemli ise Osmanlı Devleti'nde de bu sanatla süslenmiş levhalar aynı öneme sahiptir.

    Bu parçadan hareketle hangi sanat dalı hakkında bilgi verildiğini yazınız.

  • Takvîm-i Vekâyi II. Mahmut Dönemi'nde, 1831'de, devlet eliyle çıkarılmış ilk gazetedir. Başlangıçta haftada

    bir yayımlansa da daha sonraları düzensiz aralıklarla çıkarılmıştır. Takvîm-i Vekâyi hanedana ait haberleri,

    devlet kademelerine yapılan atamaları ve ülkenin herhangi bir yerinde meydana gelen hadiseyi yansıttığı

    gibi aynı zamanda yabancı ülkelerdeki siyasi gelişmeler, bu ülkelerin Osmanlı Devleti ile ilişkileri ve dünyada meydana gelen sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında da haberler vermiştir.

    Bu metinden Takvîm-i Vekâyi gazetesinin topluma katkıları ile ilgili yorumlarınızı yazınız.

  • Düşünceyi açıklama özgürlüğü nedir? Yazınız.

  • Edirne hangi padişah zamanında alınmış ve başkent yapılmıştır?

  • Gaza ve cihat anlayışı hakkında bilgi veriniz.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

7. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  • Bahçe sulamak için yola çıkan Ali ve ailesi, birden başlayan yağmur sebebiyle sevinip Allah'a şükrettiler. Bu

    olay Ali'ye o günlerde derste öğrendiği bir meleği hatırlattı.

    Bu metinde bahsedilen meleğin adını yazınız.

  • Mizanın ahiret hayatının hangi aşamasında kurulacağını ve mizanda gerçekleşecek olayı kısaca

    açıklayınız.

  • "Kim Allah için hacceder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinin

    onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner."

    Bu hadiste hac ibadetinin insan davranışlarını ne yönde etkileyeceği söylenebilir? Kısaca açıklayınız.

  • Hac ibadeti sırasında Müzdelife ve Mina'da gerçekleştirilen görevleri sırası ile yazınız.

  • "Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir..." (Bakara suresi, 158. ayet)

    Bu ayetteki altı çizili mekânlarda hac ile ilgili görevlerden hangisinin yapıldığını yazınız.

  • "Akika kurbanı"nı açıklayınız.

  • "Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları, ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır." (Hac suresi, 37.

    ayet)

    Bu ayeti yardımlaşmada dikkat edilmesi gereken ilkeler bakımından açıklayınız.

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

7. SINIF 2. ORTAK SINAV İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  • Read the text and answer the questions.

    I have two close friends. Their names are Jack and Richard. Jack always tells the truth, and he makes

    jokes. Richard never changes his mind easily. He always does his homework.

    a. Who is hardworking?

    b. Who is honest?

  • Write down three sentences about your daily activities by using different frequency adverbs

    (always, usually, sometimes, never).

  • Read the text and answer the questions.

    Thomas Edison was born in 1847 in the USA. He started school when he was eight years old. Thomas

    rarely went to school. At the age of twelve, he left school and started to work at a newsagent's. Edison

    began to invent things when he was nineteen. In 1879, he invented the electric bulb.

    a. When was Edison born?

    b. What did Edison invent in 1879?

  • Write down at least three sentences about what Mary did yesterday including time and activity.

    Table: The activities Mary did yesterday

    10 am Do sports

    1 pm Watch a movie

    4 pm Go jogging

    7 pm Meet her friends

  • Read the text and answer the questions.

    Elephants are huge mammals. They have got large ears and long trunks. They eat grass and leaves. They

    are in danger of becoming extinct because people hunt them for their tusks.

    a. What do elephants eat?

    b. Why are elephants in danger of becoming extinct?

  • Answer the questions below.

    a. What should we do to protect wildlife?

    b. Give two examples of wild animals.

7. SINIF İNGİLİZCE 2. ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler!
Muhalefeti karıştıran operasyon! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu savaşı resmen başladı: Kim kazanacak?
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca
"Golü bahane ederek..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSKİ baraj doluluk oranı 20 Aralık 2023
📺Kuruluş Osman 141. BÖLÜM FULL İZLE
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 20 ARALIK 2023
5. sınıf 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 3. toplantı için geri sayım başladı! İşte masadaki rakamlar
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! 09:40
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca 09:37
Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? 09:36
Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! 09:27
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! 09:17
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:15
Daha Eski
Sezon 2026'dan itibaren ağustosta başlayacak! Sezon 2026'dan itibaren ağustosta başlayacak! 08:49
"Golü bahane ederek..." "Golü bahane ederek..." 08:44
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:06
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! 01:33