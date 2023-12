7. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

7. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 7. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '7. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

7. SINIF 2. ORTAK SINAV TÜRKÇE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

7. SINIF 2. ORTAK SINAV MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

7. SINIF 2. ORTAK SINAV FEN BİLİMLERİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

7. SINIF 2. ORTAK SINAV SOSYAL BİLGİLER ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

7. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

7. SINIF 2. ORTAK SINAV İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Read the text and answer the questions. I have two close friends. Their names are Jack and Richard. Jack always tells the truth, and he makes jokes. Richard never changes his mind easily. He always does his homework. a. Who is hardworking? b. Who is honest?

Write down three sentences about your daily activities by using different frequency adverbs (always, usually, sometimes, never).

Read the text and answer the questions. Thomas Edison was born in 1847 in the USA. He started school when he was eight years old. Thomas rarely went to school. At the age of twelve, he left school and started to work at a newsagent's. Edison began to invent things when he was nineteen. In 1879, he invented the electric bulb. a. When was Edison born? b. What did Edison invent in 1879?

Write down at least three sentences about what Mary did yesterday including time and activity. Table: The activities Mary did yesterday 10 am Do sports 1 pm Watch a movie 4 pm Go jogging 7 pm Meet her friends

Read the text and answer the questions. Elephants are huge mammals. They have got large ears and long trunks. They eat grass and leaves. They are in danger of becoming extinct because people hunt them for their tusks. a. What do elephants eat? b. Why are elephants in danger of becoming extinct?