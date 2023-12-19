Online Almanca Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | Online Almanca Kursu Sertifika Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Online Almanca Kursu Sertifika Programı - Online Almanca Kursu; temel seviye Alman dil ve anlam yapısı hakkında detaylı bilgi sunan bir eğitim programıdır. Temel seviye bilgi veren Online Almanca Kursu sayesinde siz de akıcı şekilde Almanca konuşmayı öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Almanca metin yazma becerilerinizi geliştirerek eğitim hayatınızda avantajlı olabilirsiniz. Almanca Kursu kapsamındaki konular, ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayacak olan ve Almanca konuşulan bir ülkeye seyahat edecek katılımcılarımız için de uygundur.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Temel Seviye Online Almanca Kursu sonunda alınan sertifikalar geçerli ve güvenilir olduğu için iş başvurularında kolaylıkla kullanılabilir. İşverenler üzerinde olumlu intiba bırakmak ve ikinci bir yabancı dil bildiğini ispatlayarak işe alınma şansını arttırmak isteyen kişiler için sertifika almak oldukça önemlidir. Almanya'da ya da Alman dilinin konuşulduğu diğer ülkelerde çalışmak isteyen kişiler için ise uluslararası geçerli sertifika işe yarayacaktır.

ONLİNE ALMANCA KURSU SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Temel Seviye Online Almanca Dil Kursu sonunda sertifika almak için kişinin eğitim videolarını izlemesi yeterlidir. Eğitim sonunda sertifika almak için sınav yapılmamaktadır dolayısıyla videoları izleme şartına uymak, sertifika almak için yeterli olmaktadır.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 10 iş günü içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Temel Seviye Online Almanca Dil Kursu sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir. Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

TEMEL SEVİYE ONLİNE ALMANCA DİL KURSU SONUNDA KAÇ SERTİFİKA ALIYORUM?

Temel Seviye Online Almanca Dil Kursu'nu başarıyla tamamlayan katılımcılara, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından üniversite onaylı sertifika, uluslararası geçerli ve enstitü onaylı sertifika verilmektedir. Online Almanca Kursu'nu tamamlayan katılımcılar, başarı sertifikası sayesinde Alman diline hakim olduğunu kanıtlayabilir.

Temel Seviye Online Almanca Dil Kursu Konu Başlıkları

Almanca temel seviye dil yapısını,

Alman dilinin tarihçesi,

Temel Almanca dil bilgisini,

Temel Almanca anlam bilgisini,

Türkçeden Almancaya çeviri yapmayı,

Almancadan Türkçeye çeviri yapmayı,

Almanca günlük konuşma dilini,

Temel seviye akıcı Almanca konuşmak için yöntemleri,

Almancada sık kullanılan cümle kalıplarını,

Almanca metin yazmayı.

TEMEL SEVİYE ONLİNE ALMANCA KURSU'NUN AMACI NEDİR?

Temel Seviye Online Almanca Kursu, bu dil eğitimini alan kişilere Alman dili ve anlam bilgisini detaylı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitime katılan kişiler, ders videolarını ilgi ve düzenle takip ettiklerinde temel seviye Almanca anlayabilecek ve konuşabilecek seviyeye gelecektir.

Dünya üzerinde azımsanamayacak kadar kişinin konuştuğu ve bilim literatüründe öncül dil olan Almancayı detaylı şekilde öğrenmek kişinin iş ve eğitim hayatına büyük avantajlar sunacaktır. Bu nedenle temel seviye ders veren Online Almanca Kursu'na katılmak oldukça önemlidir.