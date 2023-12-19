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BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (20 Aralık 2023)

Beşiktaş'ta 20 Aralık Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Beşiktaş su kesintisi olan mahalleleri ve 20 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 02:20 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 02:30
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BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (20 Aralık 2023)

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ 20 ARALIK | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beşiktaş'ta bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beşiktaş 20 Aralık Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEŞİKTAŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: CİHANNÜMA MAH, LEVAZIM MAH, SİNANPAŞA MAH, TÜRKALİ MAH, VİŞNEZADE MAH, YILDIZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/12/2023 tarihinde saat 06:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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