İSTANBUL HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Bugün hava nasıl olacak 18 Aralık?

İSTANBUL HAVA DURUMU 18 ARALIK | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Aralık Pazartesi tarihli hava durumu ve haftalık hava raporunu paylaştı. Buna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt, Sinop, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydeden Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Megakentte Cuma günü başlayan ve yer yer 38 saat aralıksız devam eden yağışlar, bir süreliğine bölgeden ayrıldı. Bugün parçalı bulutlu ve güneşli olması beklenen İstanbul'da sıcaklık ise gün içinde en yüksek 10 derece olarak ölçülecek. Yağışların Perşembe günü yeniden başlaması beklenirken hafta ortasına kadar İstanbullulara güneşli hava eşlik edecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⛅18 Aralık Pazartesi: Az Bulutlu 10°C

⛅19 Aralık Salı: Az Bulutlu 11°C

🌤20 Aralık Çarşamba: Parçalı Bulutlu 11°C

⛈21 Aralık Perşembe: Sağanak Yağışlı 12°C

☔22 Aralık Cuma: Sağanak Yağışlı 15°C

HAVA DURUMU 18 ARALIK PAZARTESİ

18 Aralık Pazartesi günü bazı illerde hava sıcaklıkları şöyle olacak:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 10°C

İSTANBUL 4°C, 10°C

KIRKLARELİ -1°C, 9°C

KOCAELİ 3°C, 11°C

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 7°C

DENİZLİ 4°C, 12°C

İZMİR 6°C, 15°C

MUĞLA 4°C, 16°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

ANTALYA 12°C, 21°C

HATAY 6°C, 14°C

MERSİN 12°C, 18°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -2°C, 7°C

ESKİŞEHİR -1°C, 8°C

KONYA -2°C, 6°C

SİVAS -5°C, 4°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam doğusunun çok bulutlu ve ilk saatlerde Sinop çevrelerinin, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 9°C

DÜZCE 1°C, 11°C

KASTAMONU -4°C, 7°C

ZONGULDAK 4°C, 10°C

ARTVİN 0°C, 3°C

SAMSUN 4°C, 11°C

TOKAT -3°C, 5°C

TRABZON 6°C, 10°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -9°C, 0°C

KARS -10°C, 1°C

MALATYA -6°C, 6°C

VAN -6°C, 3°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu ve ilk saatlerde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.