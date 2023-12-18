Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA İşte ikinci toplantı sonrası ilk açıklama

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA İşte ikinci toplantı sonrası ilk açıklama

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI SON DAKİKA - Asgari ücrete Ocak 2024 tarihi için gelecek olan zam merakla bekleniyor. 2. toplantı sona erdi ve ilk açıklama geldi. Peki, asgari ücret 2. toplantı sonrası karar çıktı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var? TÜRK-İş ve TİSK ne talep ediyor? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:35 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA İşte ikinci toplantı sonrası ilk açıklama

Gözler 18 Aralık'ta yani bugün düzenlenen asgari ücret tespit komisyonuna çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanan komisyondan karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. Toplantının sona ermesi ile birlikte ilk açıklama geldi. Peki, Masada hangi rakamlar var? TÜRK-İş ve TİSK ne talep ediyor? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA!

Asgari ücret 2. toplantı ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Rakam telafuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok. Kısa zamanda bir mutabakata varılmasını bekliyoruz. Kira fiyatlarını iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünün düşünülmesi gerekiyor. Kısa zamanda sonuca gitmek istiyoruz. Bu hafta içinde yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR?

Asgari ücret zammını belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genellikle 4. toplantının sonunda uzlaşma sağlıyor. Geçtiğimiz senelerde 4. toplantının ardından karara varan komisyon, 2023 yılında alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü.3. toplantının ardından teklif Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu ve onayının ardından kamuoyuna açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak: 6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 17.438 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.441,34 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 174,38 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.615,72 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 14.822,48 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.108 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.535,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 181,08 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.716,32 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.392,57 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺

YÜZDE 55 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.028 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.788 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 270,28 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.058 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.000 ₺

YÜZDE 60 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.900₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.906 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 279,00 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.185 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.715 ₺

YÜZDE 65 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 28.772 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.028 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 287,72 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.315 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 24.457 ₺

YÜZDE 70 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 29.644 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.150 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 294,44 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.444 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.200 ₺

YÜZDE 75 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 30.516 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.272 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 305,16 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.577 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.939 ₺

YÜZDE 80 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 31.388 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.394 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 313, 88 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.707 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 26.680 ₺

DİĞER
Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! O oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosuna dahil oldu! Adsız Bey geliyor…
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti gözler 3. toplantıda! Zam oranı ne kadar olacak? Rakam konuşuldu mu?
Beşiktaş'ta flaş Çalımbay gelişmesi!
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (18 Aralık 2023)
Beylikdüzü'nde elektrik ne zaman gelecek? (18 Aralık 2023)
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (18 Aralık 2023)
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (18 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (18 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları! 15:42
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:30
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 15:12
Napoli - Frosinone maçı ne zaman? Napoli - Frosinone maçı ne zaman? 14:59
Galatasaray'da Karagümrük mesaisi! Galatasaray'da Karagümrük mesaisi! 14:48
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu 14:44
Daha Eski
Devler Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! Devler Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! 14:19
Beşiktaş'ta flaş Çalımbay gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Çalımbay gelişmesi! 14:01
Futbolcuların ceza çekeği maçlar değişti! Futbolcuların ceza çekeği maçlar değişti! 13:44
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? 13:32
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 13:24
Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman? Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman? 13:16