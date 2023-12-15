DOLAR FİYATLARI CANLI | Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? 15 Aralık 2023

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Aralık Cuma 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 29,04 (Alış) - 29,06 (Satış)

EURO: 31,87 (Alış) - 31,89 (Satış)

STERLİN: 36,93 (Alış) - 37,12 (Satış)

1 DOLAR = 29,06 TL

👉15 Aralık Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.905,55₺

Gram altın satış: 1.905,89₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.183,00₺

Çeyrek altın satış: 3.225,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.386,00₺

Yarım altın satış: 6.450,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.732,00₺

Tam altın satış: 12.851,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.016,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.212,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış:13.065,00₺

Ata altın satış: 13.185,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Aralık Cuma günü saat 12.25 itibarıyla alınmıştır.