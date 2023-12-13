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FED FAİZ KARARI saat kaçta açıklanacak? | 2023 Aralık ayı FED faiz kararı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanacak olan 2023 Aralık ayı FED faiz kararı, tüm dünyada merakla bekleniyor. Başta altın, dolar ve akaryakıt fiyatları olmak üzere iç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından FED faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Peki Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:06 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:10
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FED FAİZ KARARI saat kaçta açıklanacak? | 2023 Aralık ayı FED faiz kararı

FED FAİZ KARARI ARALIK 2023 | ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. Amerika'da geçtiğimiz dönem FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz oranını değiştirmeyerek, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki FED faizi ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenti anketi ve tahminler...

ARALIK FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı toplantısı 12 - 13 Aralık 2023 tarihlerinde olacak. Faiz kararı 13 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Orta Doğu'dan gelen haber akışı da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtti.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi.

KASIM AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Böylece son 2 toplantıdır FED faizi sabit kaldı.

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