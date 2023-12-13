Adalet Bakanlığı SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri ÖSYM'den nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı sınavı için geri sayım başladı. hakim ve saycı yardımcılığı adayları sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecekler. Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı ve sınavla ilgili detayları sizler için derledik.

ÖSYM ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı sınavı için sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ile 2023-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'na (2023-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Adaylar, 23 Aralık 2023 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00'dan sonra; Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar, 24 Aralık 2023 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra; İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.