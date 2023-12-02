SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | 2024 asgari ücrete tek zam mı gelecek?

SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Yaklaşık 3,5 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra piyasaya etkileri sebebiyle tüm vatandaşlar tarafından merak edilen asgari ücret hakkında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. BAE ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, '2024 asgari ücrete tek zam mı gelecek?' sorusunu da cevapladı. İşte detaylar...

2024 ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM MI GELECEK?

Başkan Erdoğan, kendisine sorulan 'asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı iddiaları ve hem de Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklaması' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN 2024?

2024 yılına ilişkin asgari ücret zammını belirlemek için ilk toplantı 11 Aralık 2023 Cuma günü yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yapılacak toplantının saat 14.00'te başlaması beklenirken toplantı saatine ilişkin resmi bilgi verilmedi. Toplantının bitiş saati bilinmezken milyonlarca asgari ücretli çalışanın yanı sıra emeklilerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının, dul ve yetimlerin aylığını da etkileyecek olan asgari ücretin, Aralık ayının son haftasında netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ bu yıl 5 kişilik heyete 4 asgari ücretli işçi verecek. TÜRK-İŞ heyetinde sadece, heyete başkanlık edecek üye sendikacı olacak. Komisyonda işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyonda TİSK ve kamu adına da beşer kişilik üye görev yapacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, "Allah izin verirse, sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, her iki tarafın da, işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİNİN MAKSİMUM FAYDASI GÖZETİLECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, şu an teknik hazırlıkların yapıldığını söyledi. Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte, her iki tarafın da işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok iyi bir şekilde yönettik sosyal diyalog sürecini. Allah utandırmazsa, inşallah aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık sonunda bitirmek zorundayız. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2023 yılının asgari ücret tutarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü. 20 Aralık'ta yapılan son toplantının ardından asgari ücret, 22 Aralık 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak: 6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 17.438,2 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.441,34 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 174,38 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.615,72 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 14.822,48 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.108,9 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.535,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 181,08 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.716,32 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.392,57 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780,3 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺