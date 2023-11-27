SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ | İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ | Sağlık Bakanlığı'nın tarafından taşrada 'temizlik görevlisi' olarak görevlendirilmek üzere bünyesine katacağı 216 engelli personelin bekleyişi sürüyor. Kura çekilişi ile alınacak adaylar, 1-6 Kasım tarihleri arasında başvurularını tamamlarken başvurusu kabul edilen adaylar arasında yapılacak çekiliş hakkında arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi, İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi, 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 09.00'da başlayan kura çekilişi, 18.00'de sona erecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde çalışmaya hak kazanacak adaylar beli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Ardahan: 1 kişi,

Çanakkale: 9 kişi,

Denizli: 1 kişi,

İstanbul: 130 kişi,

Kastamonu: 4 kişi,

Kilis: 5 kişi,

Mardin: 7 kişi,

Samsun: 8 kişi,

Sivas: 1 kişi,

Bilecik: 1 kişi,

Burdur: 4 kişi,

Erzurum: 6 kişi,

Gümüşhane: 3 kişi,

Hakkari: 1 kişi,

Hatay: 8 kişi,

Kars: 3 kişi,

Kırklareli: 1 kişi,

Kütahya: 2 kişi,

Malatya: 9 kişi,

Muğla: 4 kişi,

Sakarya: 7 kişi,

Sinop: 1 kişi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları kura çekiminin ardından, 28 Kasım Salı günü saat 18.00'den sonra erişime açılacak. 216 asil adayın yanı sıra ilan edilen toplam kontenjan kadar yedek aday belirlenecek. Kura sonuçları asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.