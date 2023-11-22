Haberler Haberler Steam'de bir devir sona erdi! TL'den dolara geçiş sonrası oyun fiyatları uçtu

Steam'de bir devir sona erdi! TL'den dolara geçiş sonrası oyun fiyatları uçtu

Dünyada milyonlarca oyunseverin adresi olan Steam'de Türk lirasından dolara geçiş yapıldı. Geçiş sonrası oyun fiyatlarında ciddi bir artış meydana gelirken, Türk oyuncuların da oyun alma konusundaki endişeleri gerçeğe dönüştü...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:51
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Steam'de bir devir sona erdi! TL'den dolara geçiş sonrası oyun fiyatları uçtu

Dijital oyun dağıtım platformu Steam'de 21 Kasım 2023 günü saat 02.00 itibarıyla Türk Lirası kaldırıldı ve dolar ile fiyatlandırmaya geçildi.

Bu değişikliğin ardından platformdaki oyunların fiyatları yaklaşık iki kat arttı.

Geçiş öncesi fiyatı 1199 lira olan EA SPORTS FC 24'ün yeni fiyatı 66,99 dolara (yaklaşık 1927 lira) yükseldi.

TL kur uygulaması varken 799 lira olan Cyberpunk 2077 de 44.99 dolar (yaklaşık 1294 lira) oldu.

ARTIK SADECE DOLARLA SATIŞ YAPILACAK

Steam, 25 Ekim'de yayınladığı duyuruda Türkiye'ye özel fiyatlandırmanın 20 Kasım'da sona ereceğini ve dolarla satışa geçileceğini açıklamıştı.

Türkiye, bugün itibarıyla MENA-USD bölgesine dahil edildi. Steam'den yalnızca dolar cinsinden alım yapılabiliyor.

FİYATLAR KATLANDI

İşte Steam'de TL ile satış zamanı ve dolara geçiş sonrası fiyatlandırma arasındaki fark:

Football Manager 24: 899 TL - 39.99$ (1150 TL)

Talos Princible 2: 280 TL - 14.99$ (430 TL)

Baldur's Gate 3: 799 TL - 34.99$ (1000 TL)

EA Sports FC 24: 1199 TL - 69.99$ (2000 TL)

Cyberpunk 2077: 799 TL - 44.99$ (1291 TL)

Euro Truck Simulator 2: 299 TL - 10.09$ (289 TL)

Sons of the Forest: 280 TL - 14.99$ (430 TL)

Age of Empires 4: 399 TL - 39.99$ (1150 TL)

Forza Horizon 5: 599 TL - 32.78$ (940 TL)

Hunt: Showdown: 74.25 TL - 29.99$ (860 TL)

Diablo 4: 1729 TL - 69.99$ (2000 TL)

Sea of Thieves: 399 TL - 39.99$ (1150 TL)

Total War Warhammer 3: 1499 TL - 49.99$ (1435 TL)

M&B: Bannerlord: 499 TL - 19.99$ (575 TL)

Last of Us Part 1: 1099 TL - 59.99$ (1722 TL)

God of War: 899 TL - 49.99$ (1435 TL)

Frostpunk: 280 TL - 29.99$ (860 TL)

Cities Skylines 2: 649 TL - 29.99$ (860 TL)

System Shock: 399 TL - 32$ (918 TL)

Stalker 2: 345 TL - 59.99$ (1722 TL)

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