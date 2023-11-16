LA NİNA KIŞI YÜZÜNÜ GÖSTERECEK: Montları, botları hazırlayın! | İstanbul hava durumu 16 Kasım

LA NİNA KIŞI YÜZÜNÜ GÖSTERECEK | Uzmanların yaz mevisiminde görülen yüksek sıcaklıkların ardından kışın da çok soğuk geçeceğini kaydetmesiyle birlikte bu yıl Türkiye'de görülmesi beklenen La Nina kışı ilk kez yüzünü gösterecek. El Nino sıcaklarının ardından La Nina soğuklarıyla mücadelenin başlangıç düdüğü çalarken günlerdir beklenen yağışlar bugün, 81 ile eş zamanlı olarak giriş yapıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Kasım hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin aktardığı bilgiye göre, ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

13 İLDE SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. sarı kod verilen iller ise şöyle:

Artvin, Bursa, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlar, öğle saatlerinden itibaren yerini çok bulutlu havaya bırakacak. Megakentte gün içinde sıcaklığın en yüksek 17 derece ölçülmesi beklenirken önümüzdeki günlerde yağışla birlikte hava sıcaklığının daha da azalması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⛈16 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 17°C

☁17 Kasım Cuma: Parçalı Bulutlu 16°C

🌧18 Kasım Cumartesi: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 19°C

🌦19 Kasım Pazar: Yağmurlu 9°C

⛅20 Kasım Pazartesi: Parçalı Bulutlu 12°C

16 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya'nın batı ilçeleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren (batı ilçeleri hariç) aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Samsun çevreleri ile öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARDAHAN °C, 12°C Çok bulutlu, öğlen yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 12°C Çok bulutlu, öğlen yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.