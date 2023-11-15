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HAVA DURUMU 15 KASIM | İstanbul'da sabah fırtına, akşam yağmur!

Meteoroloji'nin paylaştığı 15 Kasım Çarşamba tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde bugün yerel olarak beklenen yağışların yanı sıra sıcaklıların yeniden mevsim normallerine çıkacağı belirtildi. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar görüleceğini kaydeden uzmanlar, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağış görüleceğini beliterek vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Kasım Çarşamba hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 07:50
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HAVA DURUMU 15 KASIM | İstanbul'da sabah fırtına, akşam yağmur!

HAVA DURUMU 15 KASIM | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 15 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ülkenin kuzeybatısında fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 km'ye yükselmesi beklenen bölgede akşam saatlerinden itibaren ise kuvvetli yağışın etkili olacağı kaydedildi. Sıcaklığın yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken 15 Kasım tarihli hava durumu raporunu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu sizler için derledik.

15 KASIM BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15 KASIM İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu ve çoğunlukla güneşli olacak. Sabah saatlerinde megakentte kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken öğleden sonra rüzgar etkisini kaybedecek. Sıcaklığın 20 dereceye kadar yükselmesi beklenen kentte, akşam saatlerinde ise yoğun yağış bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

15 Kasım Çarşamba: Çok Bulutlu 20°C

16 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 16°C

17 Kasım Cuma: Parçalı Bulutlu 16°C

18 Kasım Cumartesi: Sağanak Yağışlı 16°C

🌦19 Kasım Pazar: Sağanak Yağışlı 11°C

HAVA DURUMU 15 KASIM ÇARŞAMBA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 22°C

  • İSTANBUL °C, 20°C

  • KOCAELİ °C, 23°C

  • TEKİRDAĞ °C, 22°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 20°C

  • DENİZLİ °C, 23°C

  • İZMİR °C, 23°C

  • MUĞLA °C, 21°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 26°C

  • ANTALYA °C, 25°C

  • ISPARTA °C, 20°C

  • MERSİN °C, 25°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

  • ANKARA °C, 17°C

  • ESKİŞEHİR °C, 19°C

  • KAYSERİ °C, 17°C

  • KONYA °C, 18°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 19°C

  • KASTAMONU °C, 19°C

  • SİNOP °C, 21°C

  • ZONGULDAK °C, 21°C

  • RİZE °C, 20°C

  • SAMSUN °C, 23°C

  • TOKAT °C, 18°C

  • TRABZON °C, 19°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AĞRI °C, 14°C

  • ERZURUM °C, 12°C

  • MALATYA °C, 17°C

  • VAN °C, 14°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 19°C

  • GAZİANTEP °C, 20°C

  • MARDİN °C, 17°C

  • ŞANLIURFA °C, 20°C

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