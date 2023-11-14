BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | İstanbul'un suyu artıyor - 14 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı

BARAJ DOLULUK ORANI 14 KASIM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. Son yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi çok az miktarda olurken su seviyesi düne kıyasla daha az ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,4 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 34,84 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 14 Kasım 2023 Pazartesi günü yüzde 17,08 olarak ölçüldü.

💦14 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

14 Kasım Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 17,08 olarak ölçüldü. Dün ise 16,47 olan barajlardaki doluluk miktarının önceki güne kıyasla atışa geçtiği kaydedildi. 14 Kasım'da barajlarda doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

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🚿 Ömerli Barajı: %34,84

🚿 Darlık Barajı: %26,59

🚿 Elmalı Barajı: %18,56

🚿 Terkos Barajı: %8,06

🚿 Alibey Barajı: %15,66

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,29

🚿 Sazlıdere Barajı: %2,4

🚿 Istrancalar Barajı: %16,91

🚿 Kazandere Barajı: %6,21

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,74

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