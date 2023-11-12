Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 12 Kasım Pazar 2023 Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 12 Kasım Pazar 2023 Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 12 Kasım Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 36 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 17:10 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 17:30
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 12 Kasım Pazar 2023 Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 12 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 12 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 7 Kasım Salı Süper Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

12 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 12 Kasım Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

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