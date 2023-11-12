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12 KASIM NE GÜNÜ? | 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajları

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan rütbe olan uzman çavuşluk, asayişi sağlamak için görevli askeri personellere verilen unvanlardan biridir. Bu önemli mesleğin mensupları için belirlenen 12 Kasım tarihi de her yıl Dünya Uzman Çavuşlar Günü olarak kutlanmaktadır. İşte 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:10
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12 KASIM NE GÜNÜ? | 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajları

12 KASIM NE GÜNÜ? | 12 Kasım, her yıl Dünya Uzman Çavuşlar Günü olarak kutlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişiler olan uzman çavuşların bu önemli gününü kutlamak isteyenler için 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajlarını sizler için derledik.

12 KASIM DÜNYA UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ MESAJLARI

💥Vatan için göğsünü siper eden kahraman askerimiz, her biriniz, milletimizin gurur kaynağısınız. Allah yar ve yardımcınız olsun.

💥Her operasyon da önden giden ve en çok şehid veren Kahraman Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

💥Vatan uğruna gösterdiğiniz fedakarlık ve cesaret için teşekkür ederim. Sizlere minnettarız, gösterdiğiniz kahramanlık tüm milletimizin kalbinde.

💥Ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan cesur Uzman Çavuşlarımıza selam olsun! Sizler, milletimizin göğsünü kabartan kahramanlarısınız. Allah yar ve yardımcınız olsun.

💥Askerlik görevinizi başarıyla yerine getirdiğiniz için sizi tebrik ederim. Vatan için gösterdiğiniz özveri ve sadakatinizle gurur duyuyoruz. Sağlıkla, huzurla, ailenizle birlikte güzel günler dilerim.

💥Yurt içi ve yurt dışında vatanın bölünmez bütünlüğü için canla başla, mücadele eden uzman çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

💥Ordumuzun kahraman evlatları, gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlıkla her biriniz birer kahramansınız. Allah yar ve yardımcınız olsun.

💥Başta Şehit ve Gazi Uzman Çavuşlarımız olmak üzere tüm Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.

💥Vatan toprağını korumak için gösterdiğiniz azim ve cesaretinize hayran kalmamak elde değil. Sizler, milletimizin omuzlarındaki gurur kaynağısınız.

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