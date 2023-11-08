Haberler Haberler KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)

KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)

Kadıköy'de 8 Kasım Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kadıköy su kesintisi olan mahalleleri ve 8 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 17:10
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KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)

8 KASIM 2023 KADIKÖY SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadıköy'ün bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 8 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kadıköy 8 Kasım Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: CADDEBOSTAN MAH, ERENKÖY MAH, GÖZTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 08/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/11/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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