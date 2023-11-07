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GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 KASIM SALI | Ay Başak burcunda! İnce eleyip sık dokuma zamanı!

Günlük burç yorumlarını merak edenler için 7 Kasım Salı günü, Başak burcundaki Ay'ın ve gezegenlerin konumlarının hayatınıza etkilerini sizler için derledik. Başak burcu titizliği, düzeni ve ince düşünme ile nam salmıştır. Bu nednele bir süredir aklınızı kurcalayan bir konuyu bu dönemde sizi daha da meşgul edebilir. Aşmaya çalışın, hiçbir şey sizden önemli değil! İşte 7 Kasım Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 10:10
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GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 KASIM SALI | Ay Başak burcunda! İnce eleyip sık dokuma zamanı!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 KASIM SALI | Bugün Ay, Başak burcundaki hareketlerine devam edecek. İşinizle ilgili problemlar yaşayabilir veya bir süredir çözemediğiniz meseleyle ilgili olarak kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz. İstemediğiniz şeyleri yapmanız gereken bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yakın gelecekte alacağınız bir iş teklifiyle sizi sıkan monotonluktan biraz olsun sıyrılabilirsiniz. Fakat fevri kararlar vermemelisiniz. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte 7 Kasım Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Senin süper gücün sen olmandır. Senin süper gücün, senin benzersiz bir şekilde olayları harekete geçirme yeteneğindir. Büyücülüğünü küçümseme, Koç. Potansiyelini küçümseme. Kendini görünmezlik pelerinini çıkartma ve hissettiğin şekilde değişimi ilham verme konusundaki haftalık hatırlatman olarak bunu düşün. Not: Dünya senin istiridanın içinde, tatlım!

BOĞA BURCU

Her şey doğanın bir döngüsüdür, Boğa. Bazı zamanlar kendinizi lunaparkın tepesinde gibi hissedersiniz, bazen de her şey baş aşağı gelir. Eğer şu an için ikincisi doğruysa, dur, nefes al ve entegre ol. Deneyimlerinizi 'mantıklı olma' ihtiyacını bırakın ve iç peyzajınızın size şu anda neyi açığa çıkardığını kabul edin. Muhtemelen bir zamanlar hayalini kurduğunuz bir rüyayı büyütüyorsunuz ve bu tamamen normal. Hayatınızın her bölümü, size artık en yüksek ve en büyük iyiliğinizi hizmet etmeyen katmanları atmaya zorlayacaktır, güzel.

İKİZLER BURCU

Sizi düşündüğünüzden çok daha fazla şekilde görüldüğünü, duyulduğunuzu ve tanık olduğunuzu hissettirirler ve bu sevgi anlayışı her bir versiyonunuzu minnet ve zarafetle kabul eder. Eğer bu aşk değilse, biz ne olduğunu bilmiyoruz! İkizler, bu ruh haritanızı, iyi bir yerde olduğunuzun bir onayı olarak düşünün ve ilerledikçe her şeyin daha da iyiye gideceğini düşünün. Hikayenin beklenmeyen bir şekilde iyi olması nedeniyle genellikle endişelenmeye başlarız çünkü bu gerçekten çok iyi olmalı düşüncesini içeren bir tarafımız vardır. Kendinize bir iyilik yapın, rahatlayın ve desteklenme hissine katkıda bulunun. Evren sizin için en iyisini ve sadece en iyisini istiyor, güzel.

YENGEÇ BURCU

Hayal kırıklığına uğradınız. Hayal ettiğiniz gibi şeylerin sona ereceğini düşünmemiştiniz. Hayatınızın bu noktasında olacağınızı düşünmemiştiniz. İşte şu noktada hayatınızın geri kalan yirmi yılını ya da daha fazlasını nelerin yanlış olduğu hakkında şikayet ederek ya da hemen cevaplar aramadan hem soruları hem de cevapları bırakarak zarafetle kabul etme seçeneğiniz var. Seçim her zaman sizindir ve her zaman sizin olmuştur, ay çocuğu. Bu nedenle bir an için geri çekilin. Nefes alın. Kendi kendinize ruh derslerini entegre etmek için harika bir zamandır.r.

ASLAN BURCU

Ancak kendine olan sevgi senin için gerçekten ne anlama geliyor? Kendinize her gün, her ay nasıl yaklaşıyorsunuz? İç çatışmaya farkındalıkla başlayın. Kim olduğunuzla ve kabul edilmeniz gereken rollerle ilgili olan iç çatışma; sizi kabul edilmek için oynamanız gereken rollerle ilgili inançlar arasındaki çatışma. Ve sonra, "gerekir" ve "olmalı" ları bırakırken kabul hediyesini masaya getirin. Kozmik konferansta duyulan: Her durumda en otantik benliğiniz olarak ortaya çıkmak, o kuantum değişikliğini yapmanın sırrıdır.

BAŞAK BURCU

İyi bir yerdesin, Başak! Enerjinizi size mutluluk getiren şeylere döküyorsunuz, yaratıcı potansiyelinizi keşfediyorsunuz ve başkalarını kendi büyü türlerini keşfetmeye teşvik ediyorsunuz. Bu yüzden, her ne olursa olsun, sizi daha da iyi yapmasına izin vermeyin. Hayatınıza gülümseyerek ve kalbinizde bir şarkıyla devam edin, çünkü evren tarafından tamamen desteklendiğinizi biliyorsunuz. Romantik ilişkiler konusunda, gerçek, ham ve samimi olun. İhtiyaçlarınızın açıkça ifade edin ve karşılanmasını isteyin. Bir süredir birbirinizi görüyorsanız, bu ay mutlu sona doğru bir adım atma zamanı olabilir.

TERAZİ BURCU

Daha önce de yaptın, Terazi. Birçok kez yaptın. Şeytanlarını yendiğine ve kolayca diğer tarafa geçeceğine güven. Ayrıca, yaşamınızın artık size en yüksek ve en büyük iyiliğinize hizmet etmeyen yönlerini dikkatlice inceleyin ve nerede kesmeniz gerektiğini hissettiğiniz yerde bağları kesin. Tanıdık olanı bırakmak rahatsızlık yaratabilir ve bu da sorun değil. Unutmayın, her yeniden doğuş, eski cildin katmanlarını atmaya ihtiyaç duyacaktır.

AKREP BURCU

Elinizdeki teklif cazip görünüyorsa, muhtemelen öyledir. Ayrıca, daha fazla para kazanma isteği kimin için kötü olabilir ki? Elbette, hemen evet demek veya teklif belgesini imzalamak için acele etmemeniz de iyi bir fikir. Aynı şekilde, önümüzdeki hafta sizi bedeninizin ihtiyaçlarını önceliklendirmeye teşvik ediyor. Bu nedenle, bu dönemde ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi kendinize vermeye devam edin. Yeşil sebzelerinizi yiyin, hareket meditasyonunu önceliklendirin ve kesintisiz sekiz saat uyuyun. Ah, ve bir şey daha! Toksik kişilerden ve çevrelerden uzak durun.

YAY BURCU

Yay'ın Kutsal Alanı'nda minnettarlıkla sayma günüdür! İyi bir yerdesiniz ve vizyonunuza ve misyonunuza bağlı kaldığınız sürece ilerlemeye devam edeceğinizi biliyorsunuz. Bu nedenle, yaratıcı genişleme teması kartlarınızda güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Parlamaya ve sınırlarınızı itmek için izin verme izni veriyorsunuz. Kozmik konferansta duyulan: Bu yolculuk hakkında, varış noktası değil, güzellik var!

OĞLAK BURCU

Çalışmaya övgü mü düzüyorsunuz? Sadece meşgul olmak için meşgul olmak için meşgul mü oluyorsunuz? Kendinize bir an için durmaya izin verirseniz, zihninizin patlayacağından korkuyor musunuz? Her durun bir an için durun. Sizi ızgara dışına çıkmaya veya dağlarda kendinize bir kır evi bulmaya göndermiyoruz. Sadece sizi 'yapma' değil 'olma' olarak hatırlatarak denge bulmanızı teşvik ediyoruz. Kozmik konferansta duyulan: işi zekice yapmanın zamanı geldi.

KOVA BURCU

Uyanma süreci, çoğu zaman kaba bir uyanma gibi hissedebilir. Artık eski hayatınızın bazı yönleriyle rezonans yapmıyorsunuz. Ancak nereye gittiğinizi veya kimin haline geldiğinizi bilmiyorsunuz. Anladık, Kova! Şu anda düş kırıklığı büyük bir tema. Kendinize ve her şeyi kabullenmek için hemen cevaplar aramadan her şeyin farkında olun. Meditasyon ve farkındalık yapma zamanıdır.

BALIK BURCU

Size söylendiği gibi kim olmadıysanız kim olduğunuz, kim olduğunuz değilseniz kim olduğunuz kim olduğunuz değilseniz kim olduğunuzdur? Katman katman soyuluyorsunuz, Balık. Kendinizle sabırlı olun. Kendi hızınıza sabırlı olun. Belirli bir zamanda belirli bir yere ulaşma ihtiyacını bırakın, bu sadece genel bir hüsran hissine katkıda bulunacaktır. Bugün, tanıdık olanın çekiciliğine geri dönmek sizi daha da kötü hissettirmeye meyilli. Şüphe içindeyken, neden başlangıçta işe yaramadığını hatırlatın.

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