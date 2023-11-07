DGS 2024 NE ZAMAN? | ÖSYM SINAV TAKVİMİ DGS başvuruları ne zaman, DGS sınavı hangi tarihte?

DGS 2024 NE ZAMAN? | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş yeniden başladı. 2023 yılında sınavın ve tercih sürecinin sona ermesinin ardından ek yerleştirme sonuçları 10 Ekim 2023 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı. 2023'te sınava katılmayan veya istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler, ÖSYM'nin yeni yıla ait sınav takvimini açıklamasının ardından arama motorlarında 'DGS 2024 ne zaman? DGS başvuruları ne zaman, DGS sınavı hangi tarihte?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

DGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlendi.

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS sınavının başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 olarak açıklandı.

2024 DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü alınacak.

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

DGS'DE BARAJ VAR MI, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.