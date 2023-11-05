BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN | İstanbul'da fırtına alarmı (5 Kasım hava durumu)

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 5 Kasım 2023 tarihli hava raporunda, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de fırtına uyarısı verildi. Muğla'da yoğun yağış kaydedileceği belirtilerek sarı kodla uyarı yapılırken İstanbul'da fırtınanın gün boyu süreceği kaydedildi. Megakentte dünkü yağışın ardından sıcaklık, hissedilir şekilde düşerek mevsim normallerine geriledi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte MGM'den alınan bilgilerle 5 Kasım 2023 Pazar hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcaklığın Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA'YA YAĞMUR İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A SAATLİ UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN

İstanbul'da bugün sabahın ilk saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli rüzgar, gün boyu sürecek. Ortalama rüzgar hızının saatte 35 km'nin üzerinde seyretmesi beklenen megakentte, özellikle 18.00 - 21.00 saatleri arasında fırtınanın şiddetini artıracağı kaydedildi. Bu saat aralığında İstanbullulara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapılırken ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌬5 Kasım Pazar: Rüzgarlı 24°C ⛅6 Kasım Pazartesi: Az Bulutlu 25°C ⛅7 Kasım Salı: Az Bulutlu 23°C

🌤8 Kasım Çarşamba: Parçalı Bulutlu 22°C

⛈9 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 19°C

5 KASIM 2023 İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un güney ve doğusu ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalım zamanla çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.