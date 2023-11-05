BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN | İstanbul'da fırtına alarmı (5 Kasım hava durumu)

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 5 Kasım 2023 tarihli hava raporunda, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de fırtına uyarısı verildi. Muğla'da yoğun yağış kaydedileceği belirtilerek sarı kodla uyarı yapılırken İstanbul'da fırtınanın gün boyu süreceği kaydedildi. Megakentte dünkü yağışın ardından sıcaklık, hissedilir şekilde düşerek mevsim normallerine geriledi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte MGM'den alınan bilgilerle 5 Kasım 2023 Pazar hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcaklığın Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
MUĞLA'YA YAĞMUR İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI
Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'A SAATLİ UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN
İstanbul'da bugün sabahın ilk saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli rüzgar, gün boyu sürecek. Ortalama rüzgar hızının saatte 35 km'nin üzerinde seyretmesi beklenen megakentte, özellikle 18.00 - 21.00 saatleri arasında fırtınanın şiddetini artıracağı kaydedildi. Bu saat aralığında İstanbullulara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapılırken ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
🌬5 Kasım Pazar: Rüzgarlı 24°C
⛅6 Kasım Pazartesi: Az Bulutlu 25°C ⛅7 Kasım Salı: Az Bulutlu 23°C
⛅6 Kasım Pazartesi: Az Bulutlu 25°C
⛅7 Kasım Salı: Az Bulutlu 23°C
🌤8 Kasım Çarşamba: Parçalı Bulutlu 22°C
⛈9 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 19°C
5 KASIM 2023 İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
- EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un güney ve doğusu ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 19°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
- KAYSERİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 23°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalım zamanla çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 23°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- RİZE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
- VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli
- GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
- SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
- ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu