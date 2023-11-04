BEEF WELLINGTON TARİFİ | Beef Wellington malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BEEF WELLINGTON TARİFİ | Geleneksel İngiliz yemeği olan Beef Wellington, genellikle özel günlerde tercih edile nbir ana yemektir. Tavuk ve balıkla yapılan farklı varyasyonları da bulunan bu lezzetli yemeği evinde denemek isteyenler için Beef Wellington malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

BEEF WELLİNGTON MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı zeytin yağı

750 gram dana bonfile (silindir şeklinde, parça et olarak almalısınız)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı hardal

5 uzun yaprak milföy hamuru (etinizi silindir şeklinde çevreleyecek şekilde miktarı ayarlayabilirsiniz)

Mantar sosu için:

400 gram mantar

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam kekik

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

BEEF WELLİNGTON YAPILIŞI

Bonfileyi karabiber ve tuz döküp ovalıyoruz.

Kızgın zeytinyağında eti mühürlüyoruz.

Tavadan alır almaz hardalı, etin her yüzeyine henüz çok sıcakken sürüp, eti beklemeye bırakıyoruz.

Mantarların saplarını çıkarıp, sadece şapkaları olacak şekilde yıkayıp sarımsak, tuz ve karabiber ile blenderdan geçiriyoruz. Hafif minik parçalar halinde kalması daha iyi olur.

5-10 dakika kadar mantarın yağsız tavada suyunu çektiriyoruz.

Üzerine kekik serpip soğumaya bırakıyoruz.

Bu esnada doğrama tahtası üzerine streç film açalım.

Üzerine hindi fümeleri dizelim.

Soğuyan mantar sosu fümelerin üzerine yayıp, hardallı olarak bekleyen eti üstüne koyup çok sıkı ve muntazam şekilde saralım. Muntazam bir silindir şekli elde etmek çok önemli.

Hazırladığımız strech filmli eti buzluğa koyup 15 dakika bekletelim.

Milföy parçaları birleştirerek serelim. Buzluktan çıkan eti ortasına koyup sıkı bir şekilde saralım.

Sonra streçle çevreleyip iyice sıkıştıralım, tam ve sıkı bir silindir şekli olmalı; 5 dakika daha buzlukta bekletelim.

Buzluktan çıkaralım ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyalım, yumurta sarısı sürüp üzerine dekor yapıp 200 derecede 45 dakika pişirelim, milföy hamuru kızarmış olmalı.

Fırından çıkınca ilk sıcağının çıkması için 10 dakika bekletip sonra dilimleyelim.

CHICKEN WELLİNGTON MALZEMELERİ

4 adet tavuk göğsü

Tuz ve karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

200g mantar, ince doğranmış

2 yemek kaşığı taze taze kekik veya taze fesleğen yaprakları

4 dilim pastırma veya jambon

4 yufka hamuru levhası veya milföy hamuru

1 yumurta sarısı (üzerine sürmek için)

Zeytinyağı veya süt (hamurun parlaması için)

BEEF WELLİNGTON YAPILIŞI