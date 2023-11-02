HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2024 Hac kura çekimi canlı yayın izle - HAC KURA ÇEKİMİ CANLI TAKİP

SON DAKİKA HAC KURA CANLI İZLE - Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişi 2024 yılında da kura ile şansını deneyecak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Hac kura çekimi canlı yayın ile Hacı adaylarına aktarılıyor. Vatandaşlar heyecanla kurayı takip etmek için canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Hac kura çekimi canlı nereden ve nasıl izlenir? Hac kura çekimi canlı takip...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2024 Hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü 21:00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimini canlı yayın ile takip edebilir, sonuçlarını hac.gov.tr internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024 HAC KURA SONUÇLARI - HAC KURA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

👉2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

👉3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

👉4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası