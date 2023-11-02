ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Milyonlarca asgari ücretli çalışan, Ocak ayında yapılacak zam için nefesini tuttu. Temmuz ayında yapılan ara zam ile net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 TL'ye yükseltilen asgari ücret, yeniyılda enflasyon farkına göre yeniden artacak. Farka ek olarak refah payı da eklenmesi beklenen asgari ücrette yetkililerin açıklamalarıyla zam tablosu netlik kazanırken arama motorlarında sorgulanan 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun cevabını ve asgari ücrette yaşanan son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 3 ANA MADDE

Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:

📌6 aylık enflasyon rakamları

📌Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları

📌Memur zam oranı

ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOSU NETLEŞİYOR

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Bu beklentiye göre Tüketi Fiyatları Endeksi 1886,99 seviyesine yükselecek. Yine bu rakamlara göre:

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 39,61

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61

Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15

Memur enflasyon farkı yüzde 31,70

Memur zammı ise yüzde 51,46

Ocak 2023'te asgari ücret net 5500 TL'den yüzde 54,54'lük artışla 8.500 TL'ye yükseldi. Ardından Temmuz döneminde Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı ve parolasıyla asgari ücret yeni bir zam daha alarak net 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret için kümülatif (toplam) artış enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 107'yi aşmış oldu.

ASGARİ ÜCRET OCAK 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:

6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780,3 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺