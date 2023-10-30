Ömer 30 Bölüm fragmanı izle | Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV

Star TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Ömer son olarak 29. bölüm ile ekranlara gelecek. Ömer 30. bölüm merakla bekleniyor. Gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 30. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yönelmişti.

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ÖMER 29. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu söyleyen Vicdan'a inanıp inanmamakta kararsız kalan Ömer, bu sırrın doğrulanana kadar kimse tarafından öğrenilmemesi için onları alıp gizlice Nisa'ya götürmeye karar verir. Fakat bu kararı Gamze'yle arasının yeniden açılmasına neden olur.

Şükran'ı boşanma kararından vazgeçirmek için çabalayan Tahir, onunla konuşmayı başararak arasını düzeltebilmek için büyük bir adım atar. Fakat Vicdan'ın Nisa'da kaldığını öğrenen Şükran'ı yatıştırmak hiç kolay olmaz. Bu sırada anne babasının yaşadığı sorunlardan etkilenen Eda ise savunmasız bir halde büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerlemektedir.

Ömer ve Gamze Vicdan'ın yarattığı depremden ailelerini korumaya çalışırken, yaşadığı acılardan Tahir'i ve ailesini sorumlu tutan Vicdan, Tahir'in Şükran'la arasındaki bağı tamamen koparacak bir hamle hazırlığındadır.

ÖMER 30. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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