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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? | 30 Ekim 2023 bankalar çalışıyor mu?

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları yurdun dört bir köşesinde büyük gurur ve coşku içinde tamamlandı. Kutlamaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okulların tatil edildiğini bildirdi. Bunun üzerine vatandaşlar, resmi kurum ve kuruluşların da tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki bugün bankalar açık mı? 30 Ekim 2023 bankalar çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 10:10
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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? | 30 Ekim 2023 bankalar çalışıyor mu?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? | Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünde, bir asırdır devam eden egemenliğimizin asırlar boyu süreceğinin sözü verilirken yüzyıl kutlamaları da tğm yurtta büyük bir coşkuyla yapıldı. Konserler, tiyatro gösterileri, dinletiler, fener alaylarının yanı sıra havada ve denizde de çeşitli gösterilerle bir asırdır ülkemizde süren Cumhuriyet kutlandı. Kutlamaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Bunun üzerine kamu kurum ve kuruluşların çalışıp çalışmadığı ise en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. Peki bugün bankalar açık mı? 30 Ekim 2023 bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar...

30 EKİM 2023 BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ekim 2023 Pazartesi günü resmi tatil değildir. Sadece okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine tatil olan Pazartesi gününde bankalar, açık olacak ve işlem yapacaktır. Öte yandan hastane, postane, eczane, vergi dairesi, noter gibi tüm resmi kurum ve kuruluşlar, 30 Ekim Pazartesi günü vatandaşlara hizmet verecektir.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihi, resmi tatil olarak kabul edilmemektedir.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

📅Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

📅Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

📅Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

📅Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

📅Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

📅Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

📅Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

📅Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

📅Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

📅Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

📅Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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