CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 29 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Ekim Pazar 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,17 (Alış) - 28,17 (Satış)

EURO: 29,78 (Alış) - 29,79 (Satış)

STERLİN: 34,04 (Alış) - 34,21 (Satış)

1 DOLAR = 28,17 TL

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👉29 Ekim Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.816,83₺

Gram altın satış: 1.817,19₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.003,00₺

Çeyrek altın satış: 3.036,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.024,00₺

Yarım altın satış: 6.072,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.012,00₺

Tam altın satış: 12.094,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.279,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.464,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.308,00₺

Ata altın satış: 12.403,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Ekim Pazar günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.